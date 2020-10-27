Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Aslan: “Yangınların kaynağı, ya cehaletten ya da cinayetten oluşuyor”

Son zamanlarda artan orman yangınlarının, bu yangınlarla mücadelede önemli konumda yer alan orman işçilerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, şu anda kadro bekleyen 8 bin 600 civarında mevsimlik orman işçisi olduğunu söyledi.

Son zamanlarda artan orman yangınları, uzun uğraşlar sonucunda ancak söndürülebiliyor. Bu orman yangınlarında teknolojik ve araçsal imkanların yanı sıra en önemli unsurun yer ekipleri olduğunu vurgulayan Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, yangınlarda görünenin ardında adeta ateşle savaş verildiğini ve bu savaşın askerlerinin de orman işçileri olduğunu belirtti. Bu orman işçilerinin mevsimlik işçi olarak çalıştığını ve 9 ay 29 gün çalışma süresi olduğunu ifade eden Genel Başkan Aslan, kalan 2 aylık süreçte bu işçilerin zor durumda kaldığını söyledi. Ayrıca şu an 8 bin 600 kişinin bu şekilde çalıştığını belirten Aslan, bu kişilerin devletten müjdeli bir haber beklediğini kaydetti.

“Yangınların kaynağı, ya cehaletten ya da cinayetten oluşuyor”

Orman yangınlarının Türkiye’nin bir gerçeği olduğunu vurgulayan Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Aslan, “Yangınlar Türkiye’nin bir gerçeği. Hatay’da malum çok geniş bir alanı etkileyen bir yangın vardı. Yangınların kaynağı, ya cehaletten ya da cinayetten tabiri caizse oluşuyor. Şimdi Hatay’daki yangınları PKK’nın üstlendiğini, ‘Ateşin Çocukları’ olarak üstlendiğini biliyoruz. Bu cinayetten. Diğeri de cehaletten kaynaklı yangınlar var. İçiyorlar sigarayı, söndürmeden atıyor. O sigara bir müddet sonra çamları yakıyor. Zaten çıralı bir bitkidir çamlar. Tutuştuğu zaman yanıyor. Diplerindeki otlar zaten kurumuş vaziyette. Bir de eğer baharda iyi yağış almışsa, ot ormanın içlerinde diz boyu oluyor. Dolayısıyla bir sigara izmariti, bir ihmal maalesef büyük şeylere feda ediliyor” ifadelerini kullandı.

“Yerel ekiplerin eğitimli kişiler ile güçlendirilmesi gerekiyor”

Orman yangınlarında araçların yanı sıra yer ekiplerinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Genel Başkan Aslan, “Yerel ekiplerin eğitimli kişiler ile güçlendirilmesi gerekiyor. Öncelikle şu anda 8 bin 600 civarında mevsimlik işçi var. Bunlar ilk olarak 5 ay 29 gün çalışıyorlardı. Daha sonra bizim gayretlerimiz sonucunda Cumhurbaşkanımıza konuyu ilettik, sağ olsun o da 9 ay 29 güne çıkarttı. Arada 2 ay boşluk kalıyor. Şimdi bakıyorsunuz, kiralık helikopterler vardı. Bu helikopterlerin saat ücreti, helikopterine göre 40-50 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar çıkan helikopterler var” şeklinde konuştu.

“Şu anda 8 bin 600 civarında mevsimlik işçi var”

Orman işçilerinin mevsimlik işçi olarak çalıştığını ifade eden Aslan, “Şu anda 8 bin 600 civarında mevsimlik işçi var. Öncelikle bunların kadroya alınması gerekir. İkinci önemli konu, geçen yıl gerçekleşen İzmir’deki büyük yangından sonra Cumhurbaşkanımız, Orman Teşkilatından brifing aldı. Bunun sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız eski araçlarınızı değiştirin dedi. Eski araçlar değişti. Buna karşılık da 5 bin tane de yangın işçisi alın diye talimat verdi. Bunun üzerine Orman Genel Müdürlüğü geldi ve Hazine Maliye Bakanlığı’na 5 bin tane kadrolu işçi alınması talebini yazdı. Ama ne yazık ki araçlar ile ilgili yazılar çıktı. Ama işçi ile ilgili yazı Sayın Hazine ve Maliye Bakanının masasında bekliyor. Bir an önce o 5 bin kişinin alınma yetkisinin Orman Genel Müdürlüğü’ne verilmesi gerekiyor. Çünkü bunları almanız yetmiyor. Bir de bunların eğitimden geçmesi gerekiyor” diye konuştu.