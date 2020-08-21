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Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Aslan: “Ateş değil doğa kazansın"

ÖZ ORMAN İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI SETTAR ASLAN, SON GÜNLERDE ARTAN ORMAN YANGINI RİSKİNE DİKKAT ÇEKEREK, "ORMAN YANGINLARIYLA 12 AY BOYUNCA MÜCADELE EDECEK MEVCUDA İLAVETEN 15 BİN ATEŞ SAVAŞÇISINA İHTİYAÇ VAR” DEDİ.

Genel 21.08.2020, 15:41
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Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Aslan: “Ateş değil doğa kazansın"

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, son günlerde artan orman yangını riskine dikkat çekerek, ’’ Orman yangınlarıyla 12 ay boyunca mücadele edecek mevcuda ilaveten 15 bin ateş savaşçısına ihtiyaç var” dedi.

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, son günlerde ülkenin dört bir yanında artış gösteren orman yangınlarının sebeplerini ve orman işçilerinin çalışma şartlarına yönelik sorunları değerlendirdi. Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelede başarılı bir ülke olduğunu aktaran Aslan, orman yangınlarının kontrol altına alınmasında teknolojik imkanlardan üst seviyede yararlanıldığını aktardı. Orman yangınlarına müdahale eden ateş savaşçılarının yoğun çabasının göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Aslan, “Elbette ki teknolojinin faydaları gözardı edilemez. Ancak yangını teknoloji değil, yer ekipleri söndürüyor. Bu insanlar ateşle fedakarca savaşıyor. Yangını asıl söndürenin orman çalışanları olduğunu unutmayalım” diye konuştu.

Orman yangınlarının sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da çıkabileceğini belirten Aslan, yangınların yüzde 90’ına yakınının insan kaynaklı nedenlerden olduğunu söyledi. Ormanların 12 ay boyunca bakımı, gözetimi ve denetiminin gerektiğini vurgulayan Aslan, orman işçilerinin yılda en fazla 9 ay 29 gün çalıştığını ve bu alanda çalışan personel sayısının yetersiz olduğunu dile getirdi. Mevsimlik işçi ile ormanlara bakmanın mümkün olmadığını ifade eden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Orman yangınları uzmanlık gerektirir. Ormanlarda 12 ay çalışacak kadrolu işçiye ihtiyaç var. Şu an mevcutta 8 bin 600 kadrosuz işçi bulunmakta. Öncelikle bu insanların kadrosu verilmeli ve akabinde kuruma alınacak olan insanlarda kadrolu olarak alınmalıdır. Aksi takdirde ormanları koruma şansımız çok kolay olmayacaktır. Soluduğumuz temiz hava ile içtiğimiz temiz suyun bedeli yok. Biz temiz hava alabildiğimiz bu alanların yanmasına seyirci kalırsak bunun karşılığını öderiz.”

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