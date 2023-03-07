Öz İplik İş Sendikası’ndan depremde etkilenen kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Projesi

Öz İplik İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Fulya Pınar Özcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Sendikamız deprem bölgesindeki kadınların her tür ihtiyacının giderilmesi için önemli bir proje hazırlığında” dedi

Öz İplik İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Fulya Pınar Özcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basına yazılı bir açıklaması yaptı. Özcan, depremden etkilenen ve çadır kentlerde yaşamlarını sürdüren kadınların ihtiyaçlarının giderilmesi adına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde bir proje hazırladıklarını belirtti.

Özcan, 8 Mart 1857 yılında Tekstil sektöründe çalışan kadınların 16 saatlik çalışmanın 10 saate indirilmesi, daha iyi bir ücret, eşit muamele talepleri doğrultusunda verdikleri mücadelede hayatlarını kaybettiklerini hatırlattı.

Mücadele veren kadınların tekstil fabrikasında çalıştıklarından dolayı Öz iplik İş Sendikası için 8 Mart gününün ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Özcan, “Bugün hala fabrikalarda, tarlada, evde çalışan kadının, işte, okulda, sokakta, evde susturulmaya, bastırılmaya çalışılan sesinin özgürlük savaşını sürdürüyoruz. Her yıl olduğu gibi derin çığlıklarımız devam ediyor ama bu yıl 8 Mart büyük deprem felaketinde sevdiklerini, analarını, babalarını, evlatlarını toprağa gömen herkesin acısıyla daha da derinleşiyor” diye konuştu.

“Sendikamız deprem bölgesindeki kadınların her tür ihtiyacının giderilmesi için önemli bir proje hazırlığında”

Özcan, 8 Mart’ın önemi kapsamında Kahramanmaraş depreminden etkilenen ve çadır kentlerde kızların da destek beklediğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye’nin 17 Şubat 2023 tarihli durum raporuna göre; 11 şehirde etkilenen kişi sayısı 15,8 milyon, hamile kadın sayısı yaklaşık 226 bin, üreme çağındaki kadın sayısı yaklaşık 4,1 milyon, gelecek ay gerçekleşmesi beklenen doğum sayısı ise 25 bin olarak hesaplandı. Yıkımın ardından yaşam mücadelesi, yemek yapmak, soba yakmak, çocuklara bakmak gibi işler bölgedeki kadınların sırtına yüklenmiş durumda. Kadınlar barınma, tuvalet, banyo sorunlarıyla baş başa. Depremzede kadınlar insanca yaşayacakları koşullar istiyor. Bu süreci hamile olarak geçiren kadınların doktor kontrolleri askıya alınmış. Kadın ve kız çocuklar şiddete karşı daha savunmasız. Ailesini kaybeden, çadırlarda tek yaşamak zorunda kalan kadınların güvenlik sorunu ciddi bir sorun. Kadınların taleplerinin daha fazla görünür olması lazım. Sendikamız deprem bölgesindeki kadınların her tür ihtiyacının giderilmesi için önemli bir proje hazırlığında.”

“Öz İplik İş Sendikası olarak, topluma etki ederek kadının güçlendirilmesi için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz”

Öz İplik İş Kadın Komitesi olarak, kurdukları komitenin ilk andan itibaren kadının çalışma hayatında yerinin güçlenmesi, haklarının ve yetkinliklerinin farkında olarak hayatın her anında ve alanında lider konumlara gelerek mücadelesini sürdürmesi için gayret göstermekte olduklarını sözlerine ekleyen Özcan, “Cinsiyet Eşitliği ve kadın çalışanların her alanda güçlenmesi için çok çeşitli projelere imza atan bir sendika olarak, ürettiğimiz somut projeler ve çıktılarıyla topluma etki ederek kadının güçlendirilmesi için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Eşit işe eşit ücretin sunulduğu, çalışma ortamında ve koşullarında ayrımcılığın olmadığı, kadına yönelik şiddet ve tacizin son bulduğu, kadının en kıymetli gayreti olan emeğiyle üretimde yer aldığı, sendikal örgütlenme hakkını rahatça kullanarak dayanışma içerisinde birlik olabildiği, sesini duyurabildiği bir yapının inşa edilebilmesinde mücadelemizi sürdürmekteyiz. Öz İplik İş emekçi kadınları olarak, sendikamızın taleplerini yineliyor, ancak ve ancak birlikte güçlü olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.