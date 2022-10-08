Oyuncu İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı

72 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Oyuncu İsmail İncekara’nın cenazesi Beykoz İskender Paşa Cami’nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze törenine İncekara’nın ailesi ve yakınları başta olmak üzere sanatçı arkadaşları da katılım sağladı.

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Oyuncu İsmail İncekara’nın ölüm haberini Oyuncu Zafer Alagöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar.’ paylaşımıyla duyurmuştu.

İncekara’nın cenazesi Beykoz İskender Paşa Camii’nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze törenine İncekara’nın ailesi ve yakınları başta olmak üzere sanatçı arkadaşları da katılım sağladı.