Oyuncu Billur Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden 59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan, hastanede tedavi görüyordu. Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, 59 yaşında hayatını kaybetti.