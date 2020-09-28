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Oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi hastaneye kaldırıldı
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Genel 28.09.2020, 00:51
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Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Kadıköy’de özel bir hastane de ameliyata alındı.
Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli Kadıköy’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan usta oyuncu hemen ameliyata alındı. Usta oyuncuyu sevenleri ise yalnız bırakmadı. Hastaneye bilgi almak için gelen sevenleri Acil bölümünde bekliyor.
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