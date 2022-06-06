Öykü dünyasının yeni yazar adayları belli oldu

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Zeytinburnu Gençlik Merkezi’nin bu yıl 7’ncisini düzenlediği ve toplam 2 bin 331 eserin kıyasıya yarıştığı ‘Öykü Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Zeytinburnu Gençlik Merkezi’nin ortak düzenlediği “7. Öykü Yarışması”nın kazananları belli oldu. 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin birinci grubu, lise öğrencilerinin ikinci grubu, üniversite öğrencileri ve yetişkinlerin ise üçüncü grubu oluşturduğu yarışmada, 3 farklı grupta toplam 2 bin 331 eser kıyasıya yarıştı. Yazmaya meraklı çocuk ve gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarabilmesi adına düzenlenen yarışmanın konusu, “serbest öykülerden” oluşurken, bir katılımcı en fazla iki öyküyle yarıştı. Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi’ne üye olan ve Zeytinburnu sınırları içerisinde ikamet eden, okuyan, çalışan herkes öyküleriyle yarışmaya katıldı. Yarışmada dereceye giren kategori birincilerine; 7 bin 500 TL, ikincilere 5 bin TL, üçüncülere 3 bin TL para ödülü dağıtılırken, her kategoride 5 esere de 1.000’er TL teşvik ödülü verildi. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen 7.Öykü Yarışması ödül töreni, aynı zamanda 4. Türk Dünyası Öykü Festivali’nin de kapanış törenine de ev sahipliği yaptı. Törene başta Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy olmak üzere, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Azerbaycan edebiyat dünyasının önemli ismi Yazar Anar Rızayev ve Türk Öykü ve İnceleme Yazarı Necip Tosun da onur konuğu olarak katıldı.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “7. Öykü Yarışması ve 4. Türk Dünyası Öykü Festivali’nin kapanış töreni için bugün Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’ndeyiz. Zeytinburnu’nda kültür işleri hiçbir zaman, tek başına, bir seferlik iş olmamıştır. Büyük Zeytinburnu Ailesi’nin desteği devam ettikçe bunu sürdürmeye kararlıyız. Kültür ve sanata meraklı gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Zeytinburnu’nun her geçen gün bu alanda büyümeye devam ettiğini ortaya konulan işlerle birlikte görüyoruz. İlçemizdeki kültür inşası çalışmalarımız devam edecek ve bunu Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’miz üzerinden yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.