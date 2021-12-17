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Oyak Renault üst yönetiminde bayrak değişimi

- Renault Group bünyesinde 2013 yılından itibaren farklı görevler üstlenerek önemli başarılara imza atan Hakan Doğu, Oyak Renault’nun Yönetim Kurulu Başkanı oldu- Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürlüğü'ne, son olarak yine Renault Group bünyesinde Slovenya Revoz Fabrikası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kaan Özkan atandı

Genel 17.12.2021, 16:27
Oyak Renault üst yönetiminde bayrak değişimi

İSTANBUL (AA) - Daha önce Renault Grubu'nun Türkiye’ye yönelik "Yeni Atılım" planının koordinasyonunu yönetmek üzere yüzde 100 Renault Grubu iştiraki olarak yapılanan Renault Group Otomotiv AŞ'de Üst Yönetici (CEO) görevine getirildiği duyurulan Hakan Doğu, Oyak Renault'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atandı.

Oyak Renault açıklamasına göre, Renault Grubu bünyesinde 2013 yılından itibaren farklı görevler üstlenerek önemli başarılara imza atan Doğu, Oyak Renault’nun Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Öte yandan, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürlüğü'ne, 1992 yılından bu yana Oyak Renault bünyesinde lojistik yönetiminden Araç Fabrika Direktörlüğü’ne kadar çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak yine Renault Grubu bünyesinde Slovenya Revoz Fabrikası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kaan Özkan atandı.

Açıklamaya göre, Oyak Renault'nun genel müdürlük görevini Nisan 2018'den bu yana yürüten Antoine Aoun, bu yılın sonunda emekli olarak Renault Group’tan ayrılacak. 16 Aralık’ta Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu’nda gerçekleşen değişikliklerle, daha önce yönetim kurulu başkanlığını yürüten François Provost, yönetim kurulunda üye olarak görev yapmaya devam ederken, Ghislain Hugues Franck Himber ise yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı.

- Hakan Doğu hakkında

Açıklamada aktarılanlara göre, 1966 yılında Bursa’da doğan Hakan Doğu, 1987’de İstanbul Teknik Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş hayatına 1987 yılında atılan Doğu, 1998 yılında Valeo Transmission Türkiye’ye katıldı. Doğu, 4 senesi Fransa’da olmak üzere 15 yıl çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra, 2013 yılında Renault Group bünyesine Motor Aksamları Satın Alma Başkan Yardımcısı olarak katıldı, 2015 yılında Renault Group Satış Sonrası Direktörü oldu. 2017 yılından itibaren Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance ortak girişiminde Global Kıdemli Satış Sonrası Başkan Yardımcılığını yürüten Doğu, aynı dönemde Renault Group Yönetim Komitesi'nde görev yaptı.

Hakan Doğu, 1 Aralık 2020’de yeni grup organizasyonunda Renault Grubunun tüm markalarının satış sonrası ticari ve kalite hizmetlerini yöneten iş biriminin kıdemli başkan yardımcılığına ve kurumsal yönetim komitesi üyeliği görevlerine atandı. Son olarak 1 Aralık 2021’de Türkiye’de yüzde 100 Renault Grubu iştiraki olarak faaliyet gösterecek olan Renault Group Otomotiv AŞ’de CEO’luk görevini üstlenen Doğu, Renault Group CEO’su Luca De Meo’ya bağlı olacak.

Hakan Doğu profesyonel görevlerinin yanı sıra yurt dışında ve Türkiye’de otomotiv dünyasının geleceği ile ilgili çeşitli çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda 2020’de hayata geçen “Sürdürülebilir Ulaşım İnisiyatifi” kurucularından olan Doğu, ekonomik güçlendirme, çevre, insan hakları, bilim ve teknoloji konularıyla da yakından ilgileniyor.

- Kaan Özkan hakkında

1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Kaan Özkan, iş hayatına 1992 yılında Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Lojistik Bölümü’nde mühendis olarak başladı. 2007 yılına kadar aynı bölüm içinde proje planlama, üretim planlama, lojistik müdürlüğü gibi farklı görevler üstlenen Özkan, 2007-2013 yılları arasında 1.500 kişiden sorumlu olduğu sırasıyla Lojistik Bölümü ve Kaporta Bölümü yöneticiliği görevlerini yerine getirdi.

2013 yılında Oyak Renault Araç Fabrika Direktörü olarak atanan Özkan, 4 yıl başarıyla sürdürdüğü görevinin ardından 2017 yılından itibaren Renault Group Slovenya Revoz Fabrikası’nın Genel Müdürlük görevini yürütüyordu.

#Hakan Doğu #Kaan Özkan #oyak renault
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