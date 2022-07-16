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Otoyoldaki Türk bayrağını hayatını riske atarak yerden kaldırdı
Esenyurt’ta bir vatandaş D-100 karayolunda seyir halindeki araçtan düşen Türk bayrağını canını tehlikeye atarak yerden alıp öptü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Genel 16.07.2022, 21:29
Esenyurt’ta bir vatandaş D-100 karayolunda seyir halindeki araçtan düşen Türk bayrağını canını tehlikeye atarak yerden alıp öptü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Esenyurt Saadetdere Mahallesi D-100 karayolunda seyir halindeki araçtan Türk bayrağı düştü. O sırada yoldan geçen Deniz Yumitkan adındaki vatandaş canını tehlikeye atarak araçların arasından karşı şeride geçip yerdeki bayrağa doğru koştu. Bayrağı yerden aldıktan soran öpen Yumitkan’ın tekrar koşarak araçların arasından uzaklaştığı görüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.