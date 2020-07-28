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Otoyolda bayram yoğunluğu
KURBAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN ERKENDEN YOLA ÇIKANLAR TEM OTOYOLUNDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR. ANKARA YÖNÜNE GİDENLER AKICI BİR YOĞUNLUK OLUŞTURDU.
Genel 28.07.2020, 00:57
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DÜZCE(İHA) – Kurban Bayramı tatili için erkenden yola çıkanlar TEM Otoyolunda yoğunluk oluşturdu. Ankara yönüne gidenler akıcı bir yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bayramı memleketlerinde geçirmek isteyenler TEM Otoyolunda yoğunluk oluşturdu. İstanbul’dan yola çıkan ve Anadolu’ya gidenler yolda yoğunluk oluştururken akıcı bir trafik yaşanıyor. Yetkililer sürücülerin yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını ve kurallara uymalarını istediler.
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|1. Real Madrid
|38
|87
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|38
|82
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|38
|70
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|41
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|39
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|37
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