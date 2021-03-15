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Otoparkta yeni dönem: Daire büyüklüğüne göre otopark alanı zorunluluğu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan yönetmelik taslağına göre bundan sonra daire büyüklüklerine göre otopark yeri zorunluluğu uygulanacak. 120-180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark, 180 metrekare üzeri her daire için 2 adet otopark yeri ayrılması gerekecek. Parselinde otopark yapamayan müteahhit projeye yakın başka alanda bu ihtiyacı karşılayacak.

Genel 15.03.2021, 11:16 15.03.2021, 11:31
2006
Otoparkta yeni dönem: Daire büyüklüğüne göre otopark alanı zorunluluğu

Uzun süredir gündemde olan ve 7 kez ertelenen Otopark Yönetmeliği’ne nihai şekli verildi. 31 Mart’ta yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikte ‘her daireye bir otopark’ zorunluluğu vardı. Sektör temsilcileri ise her arsa yapısında bunun mümkün olmadığını, getirilen zorunluluğun kentsel dönüşüm sürecini zorlayacağını açıklamıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sektörün tüm taraflarının taleplerini dinleyerek yönetmelikte değişikliğe gitti. Bu değişikle her yapı alanı için farklı formüller geliştirilecek otopark yapılmasının önü açıldı. Hazırlanan yeni taslağa göre bundan sonra daire ya da dükkan büyüklüklerine göre otopark alanı belirlenecek.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, parselinde otopark yapamayan yapılar için de 1000 metre yarıçapındaki başka bir alanda otopark yeri temin edebilme imkanı getirilecek.



İşte 10 maddede yeni yönetmelik:

1) Her daire için en az bir otopark zorunluluğu uygulamasında değişikliğe gidilerek, daire büyüklüklerine göre otopark zorunluluğu uygulaması geliyor. 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80-120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120-180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 adet otopark yeri ayrılması hükmü getirilecek. Dükkân, mağaza, banka gibi fonksiyonlarda her 30 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için 1 adet olarak, büro binalarında her 40 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 50 metrekare için 1 adet olacak şekilde revize edilecek.



BODRUM ŞART DEĞİL

2) Otoparkın bina bodrumunda karşılanması zorunluluğu kaldırılarak talebe göre binanın bodrumunda ya da parsel arka, yan bahçesi veya ön bahçesinde veyahut bu bahçelerin altında öncelik olmadan karşılanabilmesi hükmü getirilecek.

3) Parsel arka bahçesinde binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak ve zemin kat yüksekliğini aşmamak kaydı ile mekanik otopark yapılabilecek.

4) 120 metrekareden küçük olup 3 kat ve üzeri yapı bulunan parsellerde, talep halinde otoparkın bedel karşılığı bölge otoparkından temin edilebilmesi sağlanacak.

5) 250 metrekareden küçük parsellerde otopark ihtiyacının yarısının parselde karşılanması kaydı ile zorunlu otopark adedi yüzde 50 azaltılacak.

BAŞKA ALANDA YAPILACAK

6) Komşu parsellerin anlaşması ve maliklerin onayı halinde bitişik olan bahçelerin, aradaki duvar kaldırılmak suretiyle ortak otopark olarak kullanılabilmesi imkânı getirilecek. Bu sayede birden çok parselin anlaşması ile ‘ada içi’ otoparkların önü açılacak.

7) Parselinde otopark yapamayan yapılar için 1000 metre yarıçapındaki başka bir binadan, arsadan ya da varsa ticari otoparktan tapuya şerh konmak suretiyle otopark yeri temin edebilme imkânı gelecek.



İLÇE BELEDİYESİNE YETKİ

8) Büyükşehir belediyelerinin otopark bedeli almalarına rağmen bölge otoparkları inşa etmemeleri gerekçesiyle, yetki değişikliğine gidilecek. Bundan böyle bölge otoparkı bedelini toplama ve bu otoparkları yapma görevi ilçe belediyelerine verilecek. İlçe belediyeleri bedeli alınan otoparkları en geç 3 yıl içinde yapacak. Belediyelerin bölge otoparkı imar planlarını daha hızlı yapabilmeleri 1/1000’lik uygulama imar planı yeterli olacak, nazım imar planı değişikliğine gerek kalmayacak.

9) Otopark bedelinin tamamının yapı ruhsatı aşamasında alınması uygulaması kaldırılarak yüzde 25’inin ruhsat aşamasında kalanının ise 18 ayda ve taksitle ödenmesi imkânı sağlanacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

10) Asgari zorunlu otopark adedi 20’den fazla olan yeni yapılacak binalarda 1 Ocak 2023 tarihine kadar en az yüzde 2 oranında, bu tarihten sonra ise yüzde 5 oranında elektrikli araç park yeri düzenleme şartı getirilecek. AVM ve bölge otoparklarında ise bu oranlar 1 Ocak 2023 tarihine kadar yüzde 5, bu tarihten itibaren yüzde 10’a çıkarılacak.

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