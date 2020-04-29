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Otoparkın içine yuva yapan kuş ilgi odağı oldu

YOZGAT BELEDİYESİ OTOPARKI İÇERİSİNDE BULUNAN ARAÇ GİRİŞLERİNİ GÖSTEREN IŞIKLI TABELAYA YUVA YAPAN ÜVEYİK KUŞU, SÜRÜCÜLERİN İLGİ ODAĞI OLDU.

Otoparkın içine yuva yapan kuş ilgi odağı oldu

YOZGAT BELEDİYESİ OTOPARKI İÇERİSİNDE BULUNAN ARAÇ GİRİŞLERİNİ GÖSTEREN IŞIKLI TABELAYA YUVA YAPAN ÜVEYİK KUŞU, SÜRÜCÜLERİN İLGİ ODAĞI OLDU.

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:18
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Otoparkın içine yuva yapan kuş ilgi odağı oldu

Yozgat Belediyesi otoparkı içerisinde bulunan araç girişlerini gösteren ışıklı tabelaya yuva yapan üveyik kuşu, sürücülerin ilgi odağı oldu.

Yozgat’ta bir üveyik kuşu, belediye otoparkı içerisine dışarıdan getirdikleri çalı çırpılarla yuva yaptı. Araç girişlerini gösteren ışıklı levhaya yuva yapan kuşlar, gün geçtikçe de yuvayı sağlamlaştırdı. Yuvayı gören sürücüler araçlarından inerek o anı fotoğrafladı. Işıklı tabelaya yuva yapan üveyik kuşu vatandaşların da ilgi odağı haline geldi.

Otopark girişine yuva yapan kuşu fotoğraflayan Hacı Şükrü Karaaslan, “Otoparka girerken üveyik kuşunun yuva yaptığını gördüm. Dikkatimi çekti ve fotoğraf çekmek istedim. Çok güzel olmuş hayvanların bu şekilde yuva yapması. Otoparkın kapalı olması da yağmurdan korunması açısından da daha iyi” dedi.

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