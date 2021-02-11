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’Otonom Atak Electric’ Karsan fabrikasında tanıtıldı

Karsan ve ADASTEC iş birliği ile geliştirilen, Avrupa ve Amerika’da kullanıma hazır, yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüsü “Otonom Atak Electric" tanıtıldı. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın inceleyerek test ettiği, külliye içerisinde seyahat ettiği Otonom Atak Electric, Avrupa ve Amerika’nın ilk 4. seviye sürücüsüz ve elektrikli otobüsü olma özelliğini taşıyor. Karsan’ın Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde tanıtılan "Otonom Atak Electric", tamamını Türk mühendislerin oluşturduğu bir ekip tarafından tasarlandı ve geliştirildi. 8 metre uzunluğunda olan ve 52 kişilik yolcu kapasitesine sahip olan Atak Electric, tam dolu bataryalarıyla 300 kilometre yol yapma kapasitesine sahip. Seri üretim için hazır olan Otonom Atak Electric ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde hizmet vermeye başlayacak.

Genel 11.02.2021, 15:41
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’Otonom Atak Electric’ Karsan fabrikasında tanıtıldı

Karsan ve ADASTEC iş birliği ile geliştirilen, Avrupa ve Amerika’da kullanıma hazır, yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüsü “Otonom Atak Electric" tanıtıldı. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın inceleyerek test ettiği, külliye içerisinde seyahat ettiği Otonom Atak Electric, Avrupa ve Amerika’nın ilk 4. seviye sürücüsüz ve elektrikli otobüsü olma özelliğini taşıyor. Karsan’ın Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde tanıtılan "Otonom Atak Electric", tamamını Türk mühendislerin oluşturduğu bir ekip tarafından tasarlandı ve geliştirildi. 8 metre uzunluğunda olan ve 52 kişilik yolcu kapasitesine sahip olan Atak Electric, tam dolu bataryalarıyla 300 kilometre yol yapma kapasitesine sahip. Seri üretim için hazır olan Otonom Atak Electric ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde hizmet vermeye başlayacak.

Cumhurbaşkanımız çok etkilendi ve külliyede kullanılması için bir araç istedi

Otomotiv sektöründe 50 yılı aşan tecrübelerini Otonom Atak Electric ile mükâfatlandırdıklarını belirten Karsan Ceo’su Okan Baş, "Son 3 yıldır KARSAN’ın bütün yatırımları hep yeni ve gelecek teknolojilerine yönelik oldu. Buradaki hedefimiz ürün yelpazemizi önce elektrikli hâle getirmek, gelecekte ise sürücüsüz olmasını sağlamaktı. Bu anlamda uzun süreli çalışmalarımızı yönlendirdik ve ilk önce elektrikli araçlarımızı yaptık. 2 yıldır da Avrupa’da ciddi satışlarımız var. Yaklaşık 180 adet elektrikli aracımız Avrupa’da dolaşıyor. Bunları yaparken hep otonom hedefiyle yola çıktık. Alt yapısı da otonom olmaya yatkın hale geldi. Atak’ı bir sene içerisinde otonom hale dönüştürdük. Bunu yaparken ADASTEC’de sun’i zekâ yazılımı konusunda iş birliği yaptık. Kısa sürede bu noktaya geldik. İlk gösterimizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptık. Kendisi de çok etkilendi ve külliye için bizlerden talepte bulundu" dedi.

Satılabilir ve yolda dolaşabilir olması büyük farklılık

Atak’ın termal kamera, sensörler ve birçok donanıma sahip olduğunu belirten Okan Baş, "Buradaki hedef insanın yerine çalışan bir yapay zeka yazılımı var. Bu yazılımın hedefi, çevresinde olan biten her şeyi tanımlayabilmesi, insanı, ağacı, binayı yolu, durağı, yaya geçidini, algıladığı ortamı da özellikle aracı yönlendirebilmesi. Bu da ciddi bir yazılım. Bunu sağlayan kuvvetli bir program var. Bu da ADASTEC tarafından yönlendiriliyor. Bu aracın en önemli özelliği ticari olarak satılabilmesi. Sürücüsüz araçla ilgili bir çok çalışma var. Satılabilir olan ve yollarda dolaşabilir olması ciddi bir farklılık. Bu araçla geldiğimiz nokta o. İlk gösterimlerden sonra ciddi bir şekilde ilgilenenler oldu. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden talepler geldi. Onlarla da görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Avrupa’da başarılı olması"

Aracın ilk testini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığını belirten Baş, "Cumhurbaşkanımızın da etkilendiğini hissettim. Bunu ne zaman diğer araçlara taşıyabileceğimizi, geleceğe yönelik hedeflerimizi sordu. Hedefimiz bunun Avrupa’da başarılı olması. Daha sonra dünya pazarında kendisine yer bulması. Bu yeni oluşan bir pazar fakat ileride çok büyüyecek. Buralarda öncü olmak, önden gitmek bize büyük avantaj sağlayacak. Hızlı hareket edeceğiz. Burada durmayacağız. Aracı daha da geliştireceğiz. Şu anda talebe göre üretim hattımda bunu üretebilir durumdayım. 4’üncü seviye otonom olması sebebiyle tanımlanmış güzergahlarda dolaşabilme özelliği var. Gideceği yerin ilk önce haritalanması gerekiyor. Onun için de bir aylık bir çalışmayla oranın tanımlanması gerekiyor" diye konuştu.

Külliyeye gelen ziyaretçileri taşıyacak

Aracın teknik özellikleri hakkında bilgiler veren Baş, şunları söyledi:

"Araç elektrikli özelliğiyle 52 kişi taşıyabilir. Tekrar şarj edilene kadar 300 kilometre yol alabilen bir araç. 8 metre boyu var. Alçak tabanlı bir araç. Araca binmek ve inmek çok kolay. Toplu taşımaya özel olarak tasarlandığı için özelliklerini geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Oyun alanımız bütün dünya. Önümüzdeki günlerde kendimizi duyurdukça daha da ilgi göreceğini düşünüyorum. Türkiye yollarındaki ilk aracımız külliyede dolaşacak. Cumhurbaşkanımız test sırasında bir araç istedi. Biz de onu seve seve yapıyoruz. Önümüzdeki haftalarda onu da teslim edeceğiz. Külliyeyi ziyaret eden konukların taşınması amaçlı, hem de Türkiye’nin geldiği noktayı göstermek için çok iyi bir tecrübe yaşatmak" dedi.
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