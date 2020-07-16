Otomobilin çarptığı karaca tedavi altında

Çankırı’da bir aracın çarptığı karaca tedavi altına alındı.

Çankırı D-100 kara yolunda karşıya geçmek isteyen karacaya otomobil çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ilgaz ilçesinde ilk müdahale yapılan karaca Kırıkkale Veteriner Fakültesi’ne götürüldü.

Tedavi sonrasında karacanın tekrardan doğaya salınacağı belirtildi.