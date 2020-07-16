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Otomobilin çarptığı karaca tedavi altında
ÇANKIRI'DA BİR ARACIN ÇARPTIĞI KARACA TEDAVİ ALTINA ALINDI.
Genel 16.07.2020, 18:18
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Çankırı’da bir aracın çarptığı karaca tedavi altına alındı.
Çankırı D-100 kara yolunda karşıya geçmek isteyen karacaya otomobil çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ilgaz ilçesinde ilk müdahale yapılan karaca Kırıkkale Veteriner Fakültesi’ne götürüldü.
Tedavi sonrasında karacanın tekrardan doğaya salınacağı belirtildi.
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