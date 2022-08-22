Otomobilin arka koltuğunda buzağı taşıdılar

Adana’da bir otomobilin arka koltuğunda taşınan buzağı görenleri hayrete düşürdü.

Merkez Yüreğir ilçesinde Kozan Yolunda bir otomobilin arka koltuğunda buzağı taşındı. İmamoğlu ilçesi yönüne giden otomobilin arka koltuğundaki buzağıyı fark edenler cep telefonlarını çıkarıp bu anları görüntüledi. Sürücü, diğer araçlarda seyahat eden kişilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.

Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması yoğun ilgi gördü. Bir sosyal medya kullanıcı ise, “Helal olsun o buzağının sahibine kendi çocuğunu bagajda taşıyanlara örnek olsun” yorumunu yapması dikkat çekti.