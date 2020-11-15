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Otomobil fiyatına papağan

Amasya’da yeni açılışı yapılan bir pet shopta bulunan papağan otomobil fiyatına satılıyor. Beyaz renkli ‘molukan kakadu’ türü papağanın fiyatı tam 40 bin lira.

Genel 15.11.2020, 09:15
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Otomobil fiyatına papağan

Amasya’da yeni açılışı yapılan bir pet shopta bulunan papağan otomobil fiyatına satılıyor. Beyaz renkli ‘molukan kakadu’ türü papağanın fiyatı tam 40 bin lira.

İş yeri sahibi Burhan Şafak Temiz, vatandaşların cep telefonuyla selfie yaptıkları sevimli papağanların fiyatının otomobil fiyatlarına kadar varmasının nadir türler olmasından kaynaklandığını belirtti.

300 liradan 40 bin liraya kadar varan fiyatlarda papağanların meraklılarını beklediğini anlatan Temiz, “Herkesin bütçesine kadar papağanlar getirdik. Sonuçta bir araba almak istesek, herkes bütçesine göre alacak. Papağanlar da aynı şekilde bütçeye göre alınıyor” dedi.

Yoğun ilgi gören iş yerinin açılışında sokak hayvanları için ücretsiz mama da dağıtıldı.
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