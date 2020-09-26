Otobüste yakalandılar yurtta karantinaya alındılar
BARTIN’DA ŞEHİRLERARASI YOLCU OTOBÜSLERİNDE YAPILAN DENETİMLERDE COVİD-19 TEMASLI 2 YOLCUYA BİLET SATILDIĞI TESPİT EDİLDİ. EV KARANTİNASINDA OLMASI GEREKİRKEN YOLCULUK YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 2 KİŞİ KARANTİNA YURDUNDA ZORUNLU OLARAK TECRİT ALTINA ALINDI. BİLET SATIŞI YAPAN FİRMAYA CEZAİ İŞLEM UYGULANIRKEN COVİD-19 TEMASLISI YOLCULARI TAŞIYAN OTOBÜS İSE 10 GÜN SÜRE İLE SEFERDEN MEN EDİLDİ.
Bartın’da şehirlerarası yolcu 1otobüslerinde yapılan denetimlerde Covid-19 temaslı 2 yolcuya bilet satıldığı tespit edildi. Ev karantinasında olması gerekirken yolculuk yaptığı tespit edilen 2 kişi karantina yurdunda zorunlu olarak tecrit altına alındı. Bilet satışı yapan firmaya cezai işlem uygulanırken Covid-19 temaslısı yolcuları taşıyan otobüs ise 10 gün süre ile seferden men edildi.
Korona virüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması, HES kodu sorgulamalarında Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişilerin kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına bildirilmesi kararlaştırıldı.
Ayrıca alınan kararlar gereğince; HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı ve yolcu kabul eden araçların ise 10 gün süre ile seferden men edileceği duyuruldu.
Bu kararlar kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğünce şehirlerarası yolcu otobüslerinde gerçekleştirilen denetimlerde HES sorgulamasında “Covid-19 temaslı, riskli bilet satılamaz” ibaresi olmasına rağmen iki yolcuya bilet satışı yapıldığı tespit edildi.
Ev karantinasını ihlal eden ve Bartın’dan İstanbul’a yolculuk yapan 2 kişi karantina yurdunda zorunlu tecrit altına alındı.
HES kodu sorgulanmaksızın bilet kesim işlemi yapan otobüs firmasına İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararı gereğince idari para cezası uygulanırken korona virüs temaslısı vatandaşları taşıyan otobüs ise 10 gün süreli olarak seferden men edildi.
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