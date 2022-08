Otobüs terminaline yıldırım düşme anında yaşanan panik kamerada

Bursa’da aniden bastıran sağanak yağış sele dönüştü. Peşpeşe gök gürültüsü ve şimşekler çaktı. Yoğun yağış sebebiyle Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yolcular zor anlar yaşadı. Yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin çatısı çöktü. Panik anları ve yıldırımın düşmesi İHA muhabirinin kamerasına an be an yansırken, yaralı olduğu ihbarı üzerine ambulanslar bölgeye sevk edildi. Şehirde bir çok noktada ağaçlar fırtına sebebiyle yıkıldı. Trafikte de aksamalar yaşanıyor.

Alınan bilgiye göre, meteoroloji ve AFAD birkaç saat önce şehirde yoğun yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Yoğun yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı. Saat 15.15 sıralarında terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü. Yaralı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Polis telsizlerinden yaralı olmadığı bildiriliyor. Öte yandan yoğun yağış sebebiyle merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde caddeler göle döndü. Bazı ağaçlar sel ve fırtına sebebiyle yıkıldı. Şehir merkezinde yoğun trafik oluştu. Gök gürültülü sağanak yağışın bir saat boyunca etkili olduğu belirtildi.

Öte yandan terminale yıldırım düşme anı, yolcuların kaçışması ve yaşanan panik de İHA muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi. Tedbir alan güvenlik görevlileri vatandaşları güvenli bölgeye yönlendirdi.

Şehirde sağanak yağış ve fırtınanın bir süre daha etkili olacağı ifade edieliyor.