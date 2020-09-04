Otobanda dörtnala...

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BURSA ŞEHİR MERKEZİNDEKİ KARA YOLU ÜZERİNDE KOŞAN AT, ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ. CEP TELEFONU İLE ÇEKİM YAPAN VATANDAŞIN 'DİKİZ AYNASI BİLE YOK. BAKMADAN ŞERİDE ATLIYOR' DEMESİ GÜLÜŞMELERE SEBEP OLDU.
Genel 04.09.2020, 09:56
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Bursa’da kara yolu üzerinde koşan at, araç sürücülerini şaşkına çevirdi. Cep telefonu ile çekim yapan vatandaşın ’Dikiz aynası bile yok. Bakmadan şeride atlıyor’ demesi gülüşmelere sebep oldu.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarında meydana geldi. Her gün binlerce aracın geçtiği ana yolda ilerleyen başı boş at, yarış pistinde koşarcasına hızını da her bir adımda arttırdı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, orta şeritten ilerleyen at, hızını arttırdıktan sonra sol şeride geçti. Cep telefonu ile atı saniye saniye kaydeden vatandaşın, ’Dikiz aynası bile yok. Bakmadan şeride atlıyor’ demesi gülüşmelere sebep oldu.
Cep telefonuyla görüntülen at, daha sonra aracın hızlanmasıyla geride kaldı.
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