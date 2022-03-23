Oto yedek parça deposunda korkutan yangın

Karabük’ün Beş bin evler semti 75.yıl mahallesinde oto yedek parça deposunda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, kimyasal maddenin olduğu bilgisiyle bölgede önlem alındı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edlidi.