Oto Sanayi Usta’sından dolara tepki kampanyası

Maslak Oto Sanayi ustalarından esnaf Muharrem Duman, Türk lirasının dolar karşısında yaşadığı değer kaybına protesto ederek bir kampanya düzenledi. Duman, 10 bin dolar bozdurup fişini getiren müşterilerin araçlarına 10 bin bakımını ücretsiz yapacağını söyledi.

Maslak Oto Sanayi ustalarından esnaf Muharrem Duman, doların son dönemde sürekli yükselmesi ve Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesine tepki olarak bir kampanya düzenledi. Duman düzenlediği kampanya ile on gün boyunca 10 bin dolar bozdurup fişini getiren müşterilerin araçlarının 10 bin bakımlarından işçilik ücreti almayacağını söyleyerek, “Esnaf arkadaşlara da sesleniyorum. Bu kampanyaya sahip çıkmalarını istiyorum. Ülke bizim ülkemiz, vatan bizim vatanımız. Türk Lirası bizim Türk liramız” dedi

“10 bin dolar bozdurup fişi getirene bakım ücretsiz”

Sürekli dalgalanan döviz kuru nedeniyle müşterilerine fiyat vermekten çekindiğini söyleyen esnaf Muharrem Duman, “Maslak’ta 22 yıldır esnafım, doların düşmesi bizim açımızdan iyi olacak. Çünkü müşterilerimize bu dolardaki sürekli yükseklik ve artış fiyatlarından dolayı biz de fiyat vermeye çekiniyoruz. Doların düşmesi yedek parça fiyatlarının geri gelmesi anlamına geliyor. Sayısıyla biraz daha müşteri açısından da bizim açımızdan da iyi olacağını düşünüyorum. Bir esnaf olarak yapabileceğimi karınca kararınca. Üstüme düşen vazifemi yapıyorum ve müşterilerimize on gün boyunca 10 bin Km bakımını işçilik olarak ücretsiz yapıyorum” dedi.

“Düşene bir tekme de sen vur”

Tek şartlarının müşterilerin 10 bin dolar bozdurduklarına yönelik fişle gelmeleri gerektiği olduğunu kaydeden Duman, “Bu yapmış olduğum kampanya devletime, milletime, ülkeme sahip çıkmak için. Aynı zamanda Türk parasını korumak için. Türkiye’ye çağrıda bulunmak istiyorum. Atasözümüzde olduğu gibi düşene bir tekme de sen vur. Şu anda bütün Türkiye’ye sesleniyorum dolar düşmüşken bir tekme de biz vuralım. Özümüze dönüp kendi yağımızda kavrulmaya çalışalım. Esnaf arkadaşlara da sesleniyorum. Bu kampanyaya sahip çıkmalarını istiyorum. Ülke bizim ülkemiz, vatan bizim vatanımız. Türk Lirası bizim Türk liramız” diye konuştu.