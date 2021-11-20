Otel yatırımlarında öncelik İstanbul

Pandemi şartlarının hüküm sürdüğü bir önceki yıla göre şu anda Türkiye’ye gelen turist sayılarında patlama yaşanırken, otel yatırımı da sürüyor.

İstanbul’da dördüncü otelini açan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Türkiye ekonomisine önemli bir döviz girdiği sağlayan dev bir sektörün temsilcisi olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “İstanbul’un en önemli turizm merkezlerinden tarihi yarımada içinde kısa süre içinde dört otele ulaşmaktan dolayı gururluyuz. Turizm sektöründeki iddiamızı daha da ileriye taşıyoruz” dedi.

İstanbul’da çok daha fazla yatak kapasitesine ihtiyaç olduğunun altını çizen Eraslan, yakın zamanda gerçekleştirilen Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 16. etabı Türkiye Grand Prix’sinde de görüldüğü üzere yeni normalde büyük bir turizm hareketliliğinin başladığını söyledi. Pandemi şartlarının hüküm sürdüğü bir önceki yıla göre şu anda ülkemize gelen turist sayılarında patlama yaşandığını, bu yüzden özellikle şehir otelciliği konusunda önemli bir ihtiyacın ortaya çıktığını söyleyen Eraslan, “İstanbul dünyanın en önemli uçuş aktarma noktalarından biri. Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında. Uluslararası etkinliklere, kongrelere ev sahipliği yapıyor. Avrupalı turistlerin yeniden büyük bir hareketlilik sağladığına şahit oluyoruz. Orta Doğu ülkelerinden gelen turist akını artarak devam ediyor. Tüm bunlara baktığımızda hizmet kalitesini düşürmeden daha fazla şehir oteline yatırım yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.