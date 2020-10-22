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Otel sektöründe yeni yatırımlar

DÜNYADA PANDEMİNİN ETKİSİ İKİNCİ DALGA OLARAK ARTMAYA DEVAM EDERKEN OTEL SEKTÖRÜNDE YENİ YATIRIM HABERLERİ DE GELMEYE DEVAM EDİYOR

Genel 22.10.2020, 17:29
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Otel sektöründe yeni yatırımlar

Dünyada pandeminin etkisi ikinci dalga olarak artmaya devam ederken otel sektöründe yeni yatırım haberleri de gelmeye devam ediyor. Yerli ve bağımsız otellerin yanı sıra bölgesel otel zincirleri de yeni markalarını açıklıyor.

Korona virüs salgını tüm dünyada 2. dalga olarak etkisini gösterirken otel grupları yüksek kalite standartları, misafirperverlik, yerel lezzetleri ve kişiliği ile birleştiren markalar ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Radisson Hotel Group CEO’su Federico J. Gonzalez, “Individuals’ın lansmanı gerçekleştirdik. Katılmak, bağımsız kalmak isteyen veya başarılı temel markalarımızdan birine geçmeyi düşünen, güçlü hizmet puanlarına sahip bireysel oteller için ideal bir ilk adımdır. Aynı zamanda ek dağıtım kanalı arayan ve/veya bir marka işbirliği arayışında olan yerel otel markaları için de güçlü bir seçenek” dedi.

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