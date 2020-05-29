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Ot biçerken bahçede gök taşı buldu

DÜZCE’NİN GÜMÜŞOVA İLÇESİ YONGALIK KÖYÜNDE FINDIKLIKTA OT BİÇEN YALÇIN ÇAVUŞ, TOPRAĞA GÖMÜLÜ BİR ŞEKİLDE BİR TAŞ BULDU. BULDUĞU TAŞI EVE GETİRİP İNTERNETTE ARAŞTIRMA YAPAN VATANDAŞ, TAŞIN GÖK TAŞI OLABİLECEĞİNİ İDDİA ETTİ

Ot biçerken bahçede gök taşı buldu

DÜZCE’NİN GÜMÜŞOVA İLÇESİ YONGALIK KÖYÜNDE FINDIKLIKTA OT BİÇEN YALÇIN ÇAVUŞ, TOPRAĞA GÖMÜLÜ BİR ŞEKİLDE BİR TAŞ BULDU. BULDUĞU TAŞI EVE GETİRİP İNTERNETTE ARAŞTIRMA YAPAN VATANDAŞ, TAŞIN GÖK TAŞI OLABİLECEĞİNİ İDDİA ETTİ

29 Mayıs 2020 Cuma 13:25
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Ot biçerken bahçede gök taşı buldu

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gümüşova İlçesi Yongalık Köyünde fındık bahçesinde ot biçen Yalçın Çavuş, toprağa gömülü bir şekilde bir taş buldu. Bulduğu taşı eve getirip internette araştırma yapan vatandaş, taşın gök taşı olabileceğini iddia etti.

3 gün önce Düzce’nin Gümüşova İlçesine bağlı Yongalık Köyü’nde ikamet eden Yalçın Çavuş kendisine ait fındıklık tarlasında ot biçtiği esnada gözüne parlak bir taş ilişti. Taşın yanına giden Çavuş, taşı eline almak istedi fakat sıcak olduğu için alamadı. Taşın başında biraz bekledikten sonra eline almak istedi sıcaklığı geçmediğini görünce su döküp bezlerle evine getirdi. İnternet üzerinde taş üzerinde araştırma yapmaya başlayınca gök taşı olabileceğini düşündü. Üzerinde kendi çapında testler uygulamaya başlayan Çavuş, testler sonrasında taşın gökten düşen gök taşı olabileceğini düşündü. Sokağa çıkma yasağı ve korona virüs tedbirleri nedeni ile taşı şehir dışına getirip inceletemediğini belirten Yalçın Çavuş, gök taşı olduğunu iddia ettiği taşın araştırılmasını bekliyor.

“Bulduğumda sıcakta, soğumasını bekledim”

Fındıklıkta ot biçtiği esnada taşı bulduğunu ve araştırmaları sonucunda gök taşı olabileceğini belirten Yalçın Çavuş, “ Fındıklıkta ot biçiyordum. Bir taşın parıldadığını gördüm. Almak istedim biraz sıcaktı, soğumasını bekledim. Biraz su döktüm ve daha sonra aldım eve getirdim. Evde biraz inceledim. Çamurluydu, yıkadım. Yıkadıktan sonra ışıldadığını gördüm. İnterneti açtım. Biraz araştırma yaptım. Mermer üzerinde yazı yazılabileceğini söylüyordu bende mermere yazıyı yazdım. Taşın üzerine tükenmez kalem ile yazı yazmayı deneyin yazıyordu bende tükenmez kalem ile yazmayı denedim yazmadı. Ateşe attım ateşte de yanmadı. Bunlar olunca merakım fazlalaştı. Bunun Gök taşı olabileceğini düşünüyorum” dedi.

“Bu taşı yetkililerin araştırmasını istiyorum”

3 gün önce bulduğunu belirten Çavuş, gök taşı olabileceğini parıldamasından ve internette araştırıp uyguladığı testlerden ötürü olabileceğini düşündüğünü belirtti. Çavuş sözlerini şöyle sonlandırdı: “Taşın parıldaması ve ışık saçmasından gök taşı olabileceğini düşünüyorum. Güneşte aşırı bir şekilde her tarafı parladığını gördüm. Işığı altından beri tuttuğumda da aynı durum söz konusuydu. Sokağa çıkma yasağı olduğundan birkaç gündür öyle durdu. İstanbul’a da götüremedik. Yetkililerin bunu incelemesini istiyorum” dedi.

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