banner549

banner547

Son Dakika
TOGG Türkiye’nin gururudur
TOGG Türkiye’nin gururudur
Yol sevincini horon teperek kutladılar
Yol sevincini horon teperek kutladılar
Net döviz pozisyonu açığı Mayıs ayında azaldı
Net döviz pozisyonu açığı Mayıs ayında azaldı
Türkiye’nin ilk pamuk hasadı Söke’den
Türkiye’nin ilk pamuk hasadı Söke’den

ÖSYM Başkanı Aygün’ün görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genel 03.08.2022, 00:40
ÖSYM Başkanı Aygün’ün görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, görevden alındı. Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince verildiği belirtildi.

Yorumlar (0)
24°
açık