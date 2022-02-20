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ÖSYM Başkanı Aygün’den “Fırat Yılmaz Çakıroğlu” paylaşımı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Hali Aygün, “Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizi şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum” dedi.
Genel 20.02.2022, 13:05
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Hali Aygün, “Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizi şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum” dedi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu andığı sosyal medya paylaşımında, “7 yıl önce bugün Ege Üniversitesi’nde eğitimine devam ederken hain teröristlerin kalleş saldırısı sonucu şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu
kardeşimizi şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.