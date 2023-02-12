Osmanoğlu: “Bizler büyük bir milletiz bu badireyi de yüce Allah’ın izniyle atlatacağız”

Devlet-i Aliyye Ocakları Genel Başkanı Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden çok üzüldüğü belirterek “Bizler büyük bir milletiz bu badireyi de yüce Allah’ın izniyle atlatacağız. Sabır, metanet ve sükunetle devletimizin ve milletimizin yanında ve hizmetinde olacağız” dedi.

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından devlet ve millet topyekûn dayanışma içine girdi. Deprem bölgesinde devlet ilk günden tüm imkanlarıyla yaraları sararken sivil toplum kuruluşları da yardım seferberliğinde yerini aldı. Türkiye tek yürek olurken bölgeye yardımlar gönderildi. Daha ilk günden itibaren deprem bölgesine onlarca tır dolusu yardım malzemesi götüren Devlet-i Aliyye Ocakları mensupları da yardım faaliyetlerinde devam ediyorlar.

Devlet-i Aliyye Ocakları Genel Başkanı Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, yirmi üç saatlik zorlu bir yolculuktan sonra Kahramanmaraş’ın Elbistan’a ilçesine ulaştı. Osmanoğlu, bölge halkının yaralarının sarılmasına bir nebze olsun katkıda bulunmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, “10 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bizler de bu büyük felaket karşısında yüreğimize ateş düşmüşçesine üzüldük ve depremin daha ilk gününde bölgeye gittik. Arkadaşlarımızla birlikte bölgedeki farklı illerde insanımızla bir arada olduk. Arama kurtarma çalışmaları ve yardım faaliyetlerinde bulunduk. Ve halen arkadaşlarımız sahada bu faaliyetlere devam etmektedir.” diye konuştu.

Osmanoğlu ailesi olarak her zaman bu milletin hizmetkârı olduklarını ifade eden Osmanoğlu, şöyle devam etti: “Bizler büyük bir milletiz bu badireyi de yüce Allah’ın izniyle atlatacağız. Sabır metanet ve sükunetle devletimizin ve milletimizin yanında ve hizmetinde olacağız. Deprem bölgesine onlarca tır yardım malzemesi gönderdik en ücra köylere giderek yardımları bizatihi dağıttık. Rabbim yardım eden herkesten razı olsun. Cenabı Allah memleketimizi milletimizi bu ve bunun gibi her türlü bela musibet ve afattan muhafaza etsin.”