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Osmanlı’dan miras ’Kamber’ biberinin hasadı başladı

OSMANLI'DAN MİRAS KAMBER BİBERİNİN HASADI YAPILDI

Genel 08.09.2020, 10:44
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Osmanlı’dan miras ’Kamber’ biberinin hasadı başladı

Osmanlı döneminden günümüze miras kalan lezzetler arasında yer alan Kamber biberinin hasadına Bilecik’te başlanırken, ilk hasadı Bilecik Valisi Bilal Şentürk topladı.

Osmanlı Devletin kurulduğu topraklar olan Bilecik’te ’’Osmanlı lezzeti Kamber biber yeniden canlanıyor’’ projesiyle geçmişten bugüne kadar yetiştirilen ancak zamanla unutulmaya yüz tutmuş kamber biberi yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çalışma başlatılmıştı. Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Geçitli köyünün yanı sıra merkez Deresakarı, Yeniköy, Kızıldamlar, Başköy, Kayalar, Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice, Soğucakpınar ve Borcak ile Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük, Küçük Yenice, Karaağaç, Kurşunlu ve Hacıdurmuşlar köylerinde ’’Kadın çiftçiler tarımsal yayım’’ projesi kapsamında 50 kadın çiftçi ile yürütülüyor. Şubatta dikimi yapılan ve mayısta hasadına başlanan Kamber biberin hasadı kasım sonuna kadar devam ediyor. Kamber biberi, İstanbul başta olmak üzere Ankara, Eskişehir, Bursa, Sakarya ve çevre illerden büyük talep görüyor.

Vali Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ile Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, hedef kitlenin kadın çiftçilerin oluşturduğu projenin uygulandığı Geçitli köyünde, üreticilerle birlikte kamber biberin hasadını gerçekleştirdi.

Üreticilerle sohbet eden ve üretilen ürünlerin nerelere pazarlandığı hakkında bilgi alan Vali Şentürk, özgün yöresel ürünlerin satılabileceği mekanların oluşturulması amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi. Bilecik’in her tarafında ayrı bir güzellik olduğunu, elverişli iklim ve topraklarında farklı ürünlerin yetiştirildiğini belirten Vali Şentürk, şunları kaydetti:

"Kamber ve Gül biberin yanında elverişli topraklarımızda 7-8 çeşit biber yetişiyor"

’’Kamber biberimiz atalarımızdan gelen aroması, özgün şekli, özgün yeşili ve kırmızısı olan hem turşu hem kızartmalık hem de salçalık olarak da kullanılabilen son derece lezzeti olan bir biberimiz. Kamber ve gül biberin yanında elverişli topraklarımızda 7-8 çeşit biber yetişiyor. Buradaki toprakların verimliliği, havasının ve ikliminin güzelliğiyle aromaları oldukça da farklı ve güzel ürünler elde ediliyor. Biz bunu tadıyoruz ve herkese de tavsiye ediyoruz. Şekli itibariyle farklı görebiliriz ama bunların hiç genleri ile oynanmamış, olduğu gibi atalardan devralınmış tohumlardan bizzat vatandaşımızın fidelerini üreterek, fidelerinden ürüne dönüştürdüğü çeşitler. Üreticimizin emeklerinin heba olmamasını ve bol kazançlar elde etmesini diliyoruz.’’

Vali Şentürk daha sonra Kaymakam Tuncer ve Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş ile birlikte Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat köyünde mevsimlik gezici tarım işçilerinin Covid-19 salgınına karşı yaşam koşullarının iyileştirilmesi projesi kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile İl Özel İdaresi tarafından desteklenen konteynerlerde incelemede bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

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