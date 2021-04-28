Osmanlı saray mutfağı pirincinin tohumları üreticilere dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Osmanlı saray mutfağının Konuralp pirinci için 63 üreticiye 38 ton çeltik tohumu dağıtıldı. Coğrafi işaretli ürün olan Konuralp pirincinin ekimine Ramazan Bayramı’ndan sonra başlanacak.

Halk arasında ’kasaba pirinci’ olarak bilinen ve Osmanlı saray mutfağının pirinci olan Konuralp pirinci, vazgeçilmez lezzetlerden biri olarak varlığını bugüne kadar sürdürdü. 1800’lü yıllara dayanan geçmişi ile Osmanlı saraylarında kullanılan pirincin bilinirliliğini artırmak için başlatılan çalışmalar, uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Düzce’de bulunan 63 çiftçiye 38 ton çeltik tohumu verildi. Genellikle mayıs ayının ilk haftalarında ekimi başlanan Konuralp pirinci, Ramazan ayı dolayısı ile bayram sonrasında ekilmeye başlanacak.

"Geçen yıl güzel verim almıştık"

Tohumların büyük bir kısmını parayla aldıklarını ifade eden üretici Nurettin Kısacık, "Tohum fiyatının birazını devlet karşılıyor. Bizde belli bir kısmını para ile alıyoruz. Buradan aldığım tohumları yaklaşık 35 dönümlük bir alana edeceğiz. Geçtiğimiz sene güzel verim almıştık. Bu sene umarım daha güzel olur. Havalar açık giderse daha güzel yapıyoruz. Yağmur olduğunda ot daha çok büyüdüğü için otla baya mücadele ediyoruz. 3-4 sefer ilaç atmak zorunda kalıyoruz ve verim o zaman düşüyor. Bu alanın suyu direkt barajdan geldiğinden aroması çok değişik, bu yüzden tercih ediliyor" dedi.