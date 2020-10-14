Osmanlı Ocakları’ndan AYM tepkisi: ”Işıkları açık tutanlar muma hasret kalabilir”

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Işıkları açık tutanlar muma hasret kalabilir. Darbe döneminde kullanılan dilin Anayasa Üyesi tarafından kullanılmasını dün dehşetle şahit olduk" dedi.

Anayasa Üyesi Engin Yıldırım’ın Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşarak ’Işıklar yanıyor’ paylaşımı hakkında Osmanlı Ocakları nGenel Başkanı Kadir Canpolat yazılı bir açıklama yaptı. Birçok kesim tarafından tepki toplayan paylaşım hakkında Canpolat, kullanılan dilin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Işıkları açık tutanlar muma hasret kalabilir. Darbe döneminde kullanılan dilin Anayasa Üyesi tarafından kullanılmasını dün dehşetle şahit olduk. Türkiye ne zaman millilik ve bağımsızlık için ayağa kalksa mutlaka dış mihrakların Türkiye’deki temsilcileri tarafından bastırılmaya çalışılmıştır. Dün yapılan paylaşımı bu şekilde değerlendiriyoruz. Yapılan paylaşım direk demokrasiyi, hukuku ve Türkiye’yi hedef yapmaktadır. Demokrasi ve hukuku darbecilerin diliyle tehdit edilmesine kesinlik izin vermeyeceğiz. Bu uğurda canımız pahasına mücadele edeceğiz. Işıkları açık tutanlar muma hasret kalabilir” ifadelerini kullandı.