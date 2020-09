Osmanlı Ocakları Tokat İl Başkanlığına atama yapıldı

Osmanlı Ocakları Genel Merkezi, Tokat İl Başkanlığına Aydın Şeker’in atandığını açıkladı.

Osmanlı Ocakları Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ocağın Türkiye genelinde yapmış olduğu çıkışlarla dikkatleri çekip vatandaşlardan olumlu tepkiler aldığı belirtilerek, yeni süreçte teşkilatların gözden geçirilerek yeni atamaların yapıldığı bildirildi. Açıklamada Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Tokat İl Başkanı Aydın Şeker’e başarı dileyerek şöyle dedi:

“Bugünlerde ülkemiz birçok cephede savaş vermektedir. Irak’ta, Suriye’de ve Doğu Akdeniz’de yaşanılan gelişmeleri hep beraber görüyoruz. Emperyalist güçler her taraftan ülkemizi sıkıştırmaktadırlar. Böyle bir süreçte ülkemizi, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve kahraman ordumuzu ölümüne savunmak şarttır. Elbette böyle bir dönemde Osmanlı Ocakları’na ihtiyaç her zamankinden fazla olacaktır. Hamdolsun görüyoruz ki, teşkilatımıza ilgi her geçen gün artmaktadır. Bizlerde teşkilatlarımızı bu yeni şartlara göre hazırlıyoruz. Hepimiz çelik gibi olmalıyız. Aynı heyecan ve kararlılık Tokat’ta da vardır. Tokat İl Başkanımız Aydın Şeker kardeşimizi görevinden dolayı tebrik edip, başarılar diliyorum."