Osmaniye’den dost ve kardeş ülke Pakistan’a yardım eli

Osmaniye Valiliği koordinesinde yürütülen yardım kampanyasında toplanan gıda malzemelerini taşıyan insani yardım tırları, Muson yağmurları dolayısıyla sel afeti yaşanan dost ve kardeş ülke Pakistan’a gönderilmek üzere yola çıktı.

Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedelere yardım eli uzatmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde ülke genelinde eş zamanlı olarak yardım kampanyası başlatıldı. Bu çerçevede Osmaniye’de valilik koordinesinde yürütülen kampanyada hayırseverlerden toplanan ayçiçek yağı, fasulye, kırmızı mercimek, nohut, pirinç, toz şeker, un, makarna ve gofretten oluşan 2 tır gıda yardımı Pakistan’a ulaştırılmak üzere Mersin’e doğru yola çıktı.

Programda konuşan Vali Erdinç Yılmaz, “Meydana gelen sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Pakistan’a bugün Osmaniye’den 2 tır gıda malzemesi gönderiyoruz. Büyük bir felaket yaşadılar. 2 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Selden 20 milyon insan etkilendi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda destek amaçlı 2 tırı Mersin’e uğurluyoruz. Oradan da Pakistan’a ulaştırılacak. Devlet olarak bu zor günlerinde Pakistan’ın yanındayız” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından kent protokolü tarafından yardım tırları Mersin’e doğru uğurlandı.