Osmaniye’den Azerbaycan’a konvoylu destek
OSMANİYE'DEN ERMENİSTAN İLE DEVAM EDEN DAĞLIK KARABAĞ KRİZİNDE AZERBAYCAN'A DESTEK İÇİN ARABA KONVOYU DÜZENLEDİ. KONVOYUN MASAL PARKINDA BAŞLAYAN YOLCULUĞU CUMHURİYET MEYDANINDA SON BULDU.
Osmaniye’de Azerbaycan’a destek konvoyu düzenlendi. Masal Parkında başlayan konvoy, Cumhuriyet Meydanında son buldu.
Osmaniye İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Derneği, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yıllardır devam eden ve 27 Eylül’de yeniden çatışmaya dönüşen Dağlık Karabağ krizinde Azerbaycan’a konvoylu destek verdi. Masal Parkında başlayan konvoy, Cumhuriyet Meydanında son buldu.
Osmaniye İHH Derneği Başkanı Nadir Sarıcan, yaptığı açıklamada “Ermenistan derhal Azerbaycan topraklarından çıkmalıdır. Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan, hukuk tanımazlığını daha da arttırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ediyor. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan’ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan’ın yanında yer almaya çağırıyoruz” dedi.
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