Osmaniye’de koruyucu aileler ve çocukları doyasıya eğlendi

Osmaniye’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Koruyucu Aile Şenliği” düzenlendi. Unutulmaya yüz tutmuş oyunların sergilendiği şenlikte aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi.

Osmaniye Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün organizasyonuyla 30 Haziran Koruyucu Aile Günü etkinlikleri çerçevesinde üniversite kampüsünde Koruyucu Aile Şenliği düzenlendi. Aileler, çocuklar ve protokol üyelerinin katılımıyla kortej yürüyüşüyle başlayan şenlik unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunların oynanmasıyla devam etti. Çocuklar ve ailelerin ayrı ayrı yarıştığı halat çekme ve çuval yarışında ortaya renkli görüntüler çıkarken şenliğe gelenlerin de doyasıya eğlendiği görüldü. 0-6 yaş gurubu çocukların oyun etkinliğinin sergilenmesiyle devam eden şenlikte çocuklara ve ailelere pamuklu şeker ve dondurma ikramında bulunuldu.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Kendi haklarını savunamayan evlatlarımızın sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, maddi ve manevi gereksinimlerini karşılayacak sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Bizlere düşen görevse kurum bakımı altında bulunan çocuklarımızın, öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar ilgiyle ve sevgiyle büyüyebileceği bir ailenin yanında bakılması amacıyla koruyucu aile hizmetinden yararlandırılması sağlamak” diye konuştu.