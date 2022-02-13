Osmaniye’de belediye binasına düzenlenen silahlı saldırının 5 şüphelisi yakalandı

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, belediye binasına düzenlendiği iddia edilen silahlı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Belediye binasına yönelik ateş açtığı anlaşılan ve olayın faili olduğu değerIendirilen 5 şahıs gözaltına alınmış ve olayda kullanılan suç aleti tabanca ele geçirilmiştir” dedi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne yaptığı yazılı açıklamada, “12.02.2022 günü saat 20.00 sıralarında ilimiz Rahime Hatun Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir araçtan Osmaniye Belediye binasına karşı silahla ateş edilmesi olayı gerçekleşmiş, olay sonrası Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında ilimiz Karaçay mesire alanında alkol alarak bir araç ile il merkezine gelerek belediye binasına yönelik ateş açtığı anlaşılan ve olayın faili olduğu değerIendirilen 5 şahıs gözaltına alınmış ve olayda kullanılan suç aleti tabanca ele geçirilmiştir. Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda olay yeri güzergâhındaki MOBESE ve diğer güvenlik kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delillerin araştırılmasına devam edilmekte olup olaya ilişkin soruşturma titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verdi.