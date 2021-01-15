Osmaniye’de Arapça tabelalara Türkçe standardı

Osmaniye’de Arapça yazılı iş yeri tabelalarının Türkçe tabela standartlarına uygunluğunun sağlanması kapsamında denetim yapıldı. Uygun olmayan tabelalarla ilgili iş yeri sahipleri uyarılırken, zabıta ekipleri de ruhsat kontrolü yaptı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğünden oluşan bir ekip Arapça yazılı iş yeri tabelalarının Türkçe tabela standartlarına uygunluğunun sağlanması kapsamında denetim yaptı. Denetimlerde iş yerlerine asılan tabelaların Türk Standartları Enstitü standardına uygun olup olamadığı denetlendi. Uygun olmayan tabelaların yüzde 75’i Türkçe yüzde 25’i Arapça olması hususunda iş yeri sahipleri uyarıldı. Makul bir süre içerisinde tabelaların değiştirilmesi gerektiğini iş yeri sahiplerine hatırlatan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdür Vekili Saim Atık, tabelaların Türkçe standartlarına uygun hale getirilmemesi durumunda cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Ayrıca Osmaniye Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri de iş yerlerinde ruhsat kontrolü yaptı. Ruhsatı olmayan iş yerlerine uyarıda bulunan ekipler ruhsatların çıkarılması hususunda iş sahiplerine süre tanıdı.