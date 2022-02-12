Osmaniye Belediye Başkanı Kara: “Olayın belediyemizle ilgisi yok”

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye binasına düzenlendiği iddia edilen silahlı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre olayın belediyemizle ilgisi olmadığı, kullanılan silahtan çıkan merminin tesadüf eseri binamıza isabet ettiği bildirilmiştir” dedi.

Belediye Başkanı Kadir Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün (12 Şubat 2022 Cumartesi) Belediye Binamızın önünde menfur bir olay meydana gelmiştir. Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre olayın belediyemizle ilgisi olmadığı, kullanılan silahtan çıkan merminin tesadüf eseri binamıza isabet ettiği bildirilmiştir. Kolluk güçlerimiz, olayla ilgili araştırmayı çok yönlü sürdürmektedirler. Olayda hiç kimsenin zarar görmüş olmaması en büyük tesellimizdir. Başta Sayın Valimiz, Sayın Başsavcımız, Emniyet Müdürümüz ve Alay Komutanımız olmak üzere, olaya en çabuk şekilde müdahale edip, sorumluları takibe başlayan tüm kolluk güçlerimize teşekkür eder, bu tip olayların şehrimizde tekrarlanmamasını dileriz” ifadelerine yer verdi.