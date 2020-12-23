Osmangazi’den Uludağ yamaçlarına çocuk parkı

Osmangazi Belediyesi, Uludağ yamaçlarında yer alan Mollafenari Mahallesi’nde yaşayan çocuklar için park ve spor sahası inşa etti.

İlçedeki 136 mahallenin tamamına sosyal alan ve park kazandıran Osmangazi Belediyesi, Uludağ yamaçlarında Bursa’nın en eski yerleşim bölgelerinden olan Mollafenari Mahallesi’nde çok amaçlı çocuk parkını hizmete açmaya hazırlanıyor. Coğrafi yapısı sebebiyle araç hatta yaya ulaşımının dahi sıkıntılı olduğu bölgeye başta ulaşım olmak üzere birçok hizmeti götüren Osmangazi Belediyesi’nin çocukları da ihmal etmemesi mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü.

Bugüne kadar zemin kaplamadan yol genişletmeye, asfaltlamadan merdiven inşaatı ve istinat duvarları örmeye kadar yapılan birçok yatırımla vatandaşların hayatının kolaylaştığı Mollafenari Mahallesi, şimdi de çocuk parkına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Mollafenari Mahallesi’nde sona gelinen park çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a mahalle sakinleri kapılarına kadar gelen hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Zorlu coğrafi yapısı nedeniyle araç hatta yaya ulaşımının dahi sıkıntılı olduğu Mollafenari Mahallesi’nde ulaşımın rahatlaması adına önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Dündar, “Bu bölgedeki birçok sokak ve caddede asfalt kaplama çalışması yaptık. Yol yapımına uygun olmayan bölgelere merdivenler inşa ettik. Toprak kayması riski bulunan noktalara ise perde ve taş duvar ile istinat duvarları ördük. Bu bölgemizdeki çocuklarımızı da unutmayarak, bin 100 metrekarelik alanda basketbol ve futbol sahasının yanı sıra ve oyun gruplarının olduğu parkı kazandırıyoruz. Parkın etrafını istinat duvarları ile çevreleyerek geniş bir alan elde ettik. İnşallah, bu yeni parkımızı yakın bir zamanda hizmete açarak çocuklarımızın kullanımına sunacağız. Hayırlı olsun” dedi.