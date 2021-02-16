Osmangazi’den Suriye’ye 5 yardım TIR’ı

Osmangazi Belediyesi, iç savaşın yaşandığı Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 5 yardım TIR’ı gönderdi.

Osmangazi Belediyesi, Suriyeli mazlumlara destek olmak maksadıyla savaşın ilk günlerinden itibaren başlattığı yardım seferberliğini sürdürüyor. Savaş ve soğuk kış şartlarında hayatta kalmaya çalışan milyonlarca Suriyeli’nin yaralarını bir nebze sarabilmek için Osmangazi Belediyesi ve Hayrat İnsanî Yardım Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle hazırlanan 5 yardım TIR’ı törenle Suriye’ye gönderildi. İçerisinde un ve patates gibi çeşitli gıda maddelerinin bulunduğu gıda kolileri ile yakacak malzemelerinin yer aldığı yardım TIR’ları dualar eşliğinde uğurlandı. Osmangazi Belediyesi’nin Hayrat ile birlikte şimdiye kadar gönderdiği yardım TIR’ı sayısı 28 oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yardım TIR’larının uğurlanma töreninde yaptığı konuşmada, kendisini insan hakları, demokrasi ve çağdaşlık savunucusu olarak gösteren ülkelerin sadece kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğini söyledi. İnsan hakları ve hürriyet yalanıyla 10 bin kilometre uzaktan gelerek Orta Doğu’yu talan ettiklerine dikkat çeken Dündar, “Suriye, Irak, Lübnan ve Mısır gibi ülkelerdeki insanları perişan hale getirdikten sonra Türkiye’yi hedef aldılar. Ülkemiz artık çok güçlü ve bu emperyalist güçlere ‘dur’ dedi. 40 yıldır destekledikleri terör örgütü ile devletimizi ve milletimizi hedef aldılar. Ülke içerisindeki teröristleri temizledik. Şimdi de ülkemizin dışında bizim güvenliğimizi tehdit eden unsurları tek tek temizliyoruz. 2 günce gerçekleştirdiğimiz Gabar harekâtı da bunun son örneğidir. Allah, güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Suriye’de başlattıkları iç savaş nedeniyle milyonlarca insan vatanını terk ederek, ülkemize ve Avrupa’ya göç etti. Gönderdiğimiz bu yardımlar ile belli bölgelerde kurulan kamplarda hayatını idâme ettiren insanlara hem destek oluyor, hem de o insanların göç etmelerinin önüne geçmek için çalışıyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz” dedi.

AK Parti Bursa il yöneticilerinin de katıldığı törende, konuşmaların ardından yardım TIR’ları dualarla Suriye’ye uğurlandı.