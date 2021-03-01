Osmangazi’den rekor online eğitim

Osmangazi Belediyesi tarafından online olarak düzenlenen Dijitâl Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi, ilk haftasında 44 bin 175 kişinin iştirâkiyle rekor kırdı.

Osmangazi Belediyesi’nin online olarak düzenlediği Dijitâl Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitim programının ilk haftasında, dijital pazarlama temelleri ile sosyal medya pazarlama eğitimi verildi. 3 hafta 48 saat sürecek eğitim programına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Ücretsiz olarak düzenlenen dijital medya eğitimlerinin hayırlı olmasını dileyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İçinde bulunduğumuz 21 yüzyıl, tüm dünyada dijitâl devrimlerin yaşandığı bir dönem. Dijitâl platformalar, hayatımızın birer parçası haline gelmeye başladı. Eğitim, alışveriş, eğlenceye, güvenlik, sanayi gibi her anımızda karşımıza dijital pazarlama ve sosyal medya çıkıyor. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de Türkiye’nin en kapsamlı dijital pazarlama ve sosyal medya eğitim programını düzenledik. Duyurusunu yaptığımız andan itibaren büyük ilgi gören eğitim programımızın inin ilk haftasında 44 bin 175 kişiye ev sahipliği yaptık. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, bizleri oldukça mutlu etti. Özgür Deniz Aydın, Sezgi Karabaş ve Furkan Acarel gibi alanında önemli isimlerin yer aldığı program, birçok kişiye önemli kapılar açacak. Kursu başarıyla tamamlayan vatandaşlarımız sertifika sahibi olacak” dedi.