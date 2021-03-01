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Osmangazi’den kurucu başkana vedâ

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Osmangazi Belediyesi’nin kurucu başkanı Erhan Keleşoğlu için Osmangazi Belediyesi önünde bir tören düzenlendi.

Genel 01.03.2021, 13:36
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Osmangazi’den kurucu başkana vedâ

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Osmangazi Belediyesi’nin kurucu başkanı Erhan Keleşoğlu için Osmangazi Belediyesi önünde bir tören düzenlendi.

Parkinson hastalığı ile mücadele eden Erhan Keleşoğlu, uzun süredir yaşadığı Mersin’in Bozyazı ilçesinde 80 yaşında hayatını kaybetti. Keleşoğlu’nun cenazesi, ilk başkanı olduğu Osmangazi Belediyesi’ne getirildiğinde ailesi ve eski mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Keleşoğlu için düzenlenen törene; eşi Kıvılcım Keleşoğlu, oğlu Kemal Keleşoğlu, kızı Füsun Keleşoğlu ve torunlarıyla birlikte Osmangazi Belediyesi personeli katıldı.

Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediyenin kurucu başkanı Erhan Keleşoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Başkan Dündar, “Hepimizin başı sağ olsun. Erhan Başkanımızı son yolculuğuna uğurluyoruz. Allah, mekânını cennet etsin. Allah rahmet eylesin. İnsan doğar, yaşar ve ölür. Önemli olan, yaşadığı sürece neler yaptığı ve neler bıraktığıdır. Erhan Başkanımız, 1987 yılında kurulan Osmangazi Belediyesi’nin 1989 yılında ilk başkanı oldu. Kurucu başkan olarak sağlam temeller attı. Bu sağlam temeller üzerinde şu ânda Osmangazi Belediyesi en güçlü noktada. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her zaman bizleri takip etti, bizlere yol gösterdi. Bizler de ondan almış olduğumuz güçle, onun tecrübelerinden faydalanarak çok şükür kurum olarak güzel hizmetler yapıyoruz. Vakit, saat geldikten sonra da hiçbirşey onun önünde duramaz. Başkanımız da burada bizlerin dualarıyla ebedi istirahatgâhına uğurlanıyor. Rabbim ailesine ve bizlere sabır versin. Erhan başkanımız, güzel hizmetler yaptı ve bunu herkes biliyor. Bu hizmetlerinin karşılığını da inşallah, ahirette görecektir. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun” dedi.

Başkan Dündar’ın konuşmasının ardından Keleşolu’nun cenazesi, Hüdavendigâr Camii İmam Hatibi’nin Kur’an-k Kerim tilâveti ve okunan dualar sonrası Osmangazi Belediyesi’nden uğurlanarak cenaze namazı için Ulucami’ye götürüldü.

1941 yılında Niğde’nin Fertek beldesinde doğan Erhan Keleşoğlu, 1961 yılında Galatasaray Lisesi’nden, 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Maliye ve İktisat Bölümünden mezun oldu.

İş Bankası Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nda müfettiş olarak çalışan, Tarsus Çukurova Sanayi İşletmeleri’nde Finansman Müdürlüğü görevinde bulunan Keleşoğlu, 1972 yılında Bursa’ya yerleşti. Çeşitli firmalarda danışmanlık görevlerinde bulunan Erhan Keleşoğlu, Bursa’nın büyükşehir statüsü kazanması ile kurulan üç merkez ilçeden Osmangazi’nin 1989 yılındaki ilk Belediye Başkanı oldu.
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