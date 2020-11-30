Osmangazi’den haşerelere karşı ilaçlama

Osmangazi Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınına karşı yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra ilçe genelini haşerelere ve farelere karşı da düzenli olarak ilaçlıyor.

Osmangazi Belediyesi, çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek haşerelere ve farelere karşı ilaçlama çalışması yaptı. Doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, rögar kapakları açılarak içlerine fare ilaçları koyan ekipler, çöp konteynerlerini de sinek ve haşere oluşumunu engellemek için ilaçladı. Daha sağlıklı bir Osmangazi için haşere ve farelere karşı yürütülen ilaçlama çalışmaları, periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde uygulanmaya devam edecek.