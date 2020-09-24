Osmangazi’den Bisiklet Çalıştayı
GEN OSMANGAZİ’DEN BİSİKLET ÇALIŞTAYI (FOTOĞRAFLI) BURSA (İHA) - KENTLERİ VE BELEDİYELERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM TEDBİRLERİ ALMAYA TEŞVİK EDEN “AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI” DOLAYISIYLA OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE, BİSİKLET ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ. SOĞANLI KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞEN ÇALIŞTAY, ‘HERKES İÇİN SIFIR EMİSYONLU HAREKETLİLİK’ TEMASIYLA BAŞLADI. BİSİKLET ÇALIŞTAYINA OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DÜNDAR’IN YANI SIRA AK PARTİ OSMANGAZİ İLÇE BAŞKANI UFUK CÖMEZ, ÜNİVERSİTE İLE BELEDİYELERDEN TEMSİLCİLER, MESLEK ODALARI VE İLGİLİ KURUMLARIN TEMSİLCİLERİ KATILDI. PROGRAMIN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPAN BAŞKAN MUSTAFA DÜNDAR, BİSİKLET ÇALIŞTAYINDAN FAYDALI SONUÇLARIN ÇIKACAĞINA İNANDIĞINI BELİRTEREK, BELEDİYE OLARAK BU KONUDA YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİLER VERDİ. BURSA’DA HAREKETLİLİĞİN ANCAK ŞEHİR MERKEZİNİN YAYALAŞTIRILMASIYLA SAĞLANACAĞINA DİKKAT ÇEKEN DÜNDAR, “BİZLER, BU ANLAMDA OSMANGAZİ MEYDANI PROJEMİZ İLE BİR İVME YAKALAYACAĞIZ. BURAYA BİSİKLETİYLE GELEN VATANDAŞLARIMIZ, ARACINI PARK EDİP ÇARŞI BÖLGESİNE YÜRÜYEREK ÇIKACAK. BELEDİYE OLARAK, YENİ GELİŞİM BÖLGESİ OLAN HAMİTLER’E 20 KİLOMETRELİK BİR BİSİKLET YOLU YAPTIK. SOĞANLI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA DA BUNU HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ. AYRICA, İNKAYA’YA YENİ MESİRE ALANI KAZANDIRIYORUZ. SPORSEVER VATANDAŞLARIMIZ ORADA DAĞ BİSİKLETİ KULLANABİLECEK. BU ÇALIŞTAYDAN GÜZEL SONUÇLAR ÇIKACAĞINA İNANIYORUM. İNŞALLAH, HAYIRLARA VESİLE OLSUN” DEDİ. TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BURSA İL TEMSİLCİSİ NURİ TUTAL İSE BÖYLESİNE ÖNEMLİ BİR KONUYU ELE ALDIĞI İÇİN DÜNDAR’A TEŞEKKÜR EDEREK, “HAYATIMIZDA HAREKETSİZLİK EN BÜYÜK PROBLEM. DOLAYISIYLA SPOR YAPMAYA ÖZEN GÖSTERMELİYİZ. BANA GÖRE BİSİKLET, BU SPORLARIN EN GÜZELİ. ŞEHRİMİZİN ÖZELLİKLE YENİ GELİŞİM BÖLGELERİNDE BU KONUDA HASSASİYET GÖSTERİLİYOR. BU DURUM BİZLERİ MUTLU EDİYOR. ANCAK, TRAFİKTE VATANDAŞLARIMIZIN BİSİKLETLİ YOLCUYA DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR. ÜLKEMİZDE BİSİKLET KÜLTÜRÜ GELİŞMELİ. YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARLA İNŞALLAH BUNU BAŞARACAĞIZ” DİYE KONUŞTU. KONUŞMALARIN ARDINDAN KATILIMCILAR; ALTERNATİF AKTİVİTELER, FARKINDALIĞI ARTTIRMA, MEVZUAT TASARIM REHBERLERİ, PLANLAMA İLE TASARIM SÜRECİ VE TARİHİ TURİSTİK ALANLARDA BİSİKLET KULLANIMI TEMALARINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRDİ. DAHA SONRA GRUP SÖZCÜLERİ PROJE FİKİRLERİNİ HAKKINDA SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ. BİSİKLET KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN TANITIM FİLMLERİ, REKLAM KAMPANYALARI, TRAFİK İŞARETLEMELERİ, BİSİKLET YOLLARI BAĞLANTISI, OKULLARDA BİSİKLET EĞİTİMLERİ VE BİSİKLET ETKİNLİKLERİ YAPILMASI SONUÇLARI ÜZERİNDE DURULDU. (MŞ-Y)
Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik eden “Avrupa Hareketlilik Haftası” dolayısıyla Osmangazi Belediyesi’nin öncülüğünde, bisiklet çalıştayı düzenlendi.
Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen çalıştay, ‘Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik’ temasıyla başladı. Bisiklet çalıştayına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, üniversite ile belediyelerden temsilciler, meslek odaları ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Dündar, bisiklet çalıştayından faydalı sonuçların çıkacağına inandığını belirterek, belediye olarak bu konuda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bursa’da hareketliliğin ancak şehir merkezinin yayalaştırılmasıyla sağlanacağına dikkat çeken Dündar,
“Bizler, bu anlamda Osmangazi Meydanı projemiz ile bir ivme yakalayacağız. Buraya bisikletiyle gelen vatandaşlarımız, aracını park edip çarşı bölgesine yürüyerek çıkacak. Belediye olarak, yeni gelişim bölgesi olan Hamitler’e 20 kilometrelik bir bisiklet yolu yaptık. Soğanlı Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında da bunu hayata geçirmek istiyoruz. Ayrıca, İnkaya’ya yeni mesire alanı kazandırıyoruz. Sporsever vatandaşlarımız orada dağ bisikleti kullanabilecek. Bu çalıştaydan güzel sonuçlar çıkacağına inanıyorum. İnşallah, hayırlara vesile olsun” dedi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Nuri Tutal ise böylesine önemli bir konuyu ele aldığı için Dündar’a teşekkür ederek, “Hayatımızda hareketsizlik en büyük problem. Dolayısıyla spor yapmaya özen göstermeliyiz. Bana göre bisiklet, bu sporların en güzeli. Şehrimizin özellikle yeni gelişim bölgelerinde bu konuda hassasiyet gösteriliyor. Bu durum bizleri mutlu ediyor. Ancak, trafikte vatandaşlarımızın bisikletli yolcuya dikkat etmesi gerekiyor. Ülkemizde bisiklet kültürü gelişmeli. Yaptığımız çalışmalarla inşallah bunu başaracağız” diye konuştu.
Daha sonra grup sözcüleri proje fikirlerini hakkında sunum gerçekleştirdi. Bisiklet kültürü yaygınlaştırılması için tanıtım filmleri, reklam kampanyaları, trafik işaretlemeleri, bisiklet yolları bağlantısı, okullarda bisiklet eğitimleri ve bisiklet etkinlikleri yapılması sonuçları üzerinde duruldu.
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