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Osmangazi’den 18 Mart’a özel sergi

Osmangazi Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünü dolayısıyla ‘1. Cihan Harbi Cepheleri, Çanakkale Muharebeleri Fotoğraf ve Anıları’ sergisi açıldı. 5 cepheden 61 fotoğrafın yer aldığı sergiyi ziyaret edenler duygulu anlar yaşadı.

Genel 18.03.2021, 17:26
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Osmangazi’den 18 Mart’a özel sergi

Osmangazi Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünü dolayısıyla ‘1. Cihan Harbi Cepheleri, Çanakkale Muharebeleri Fotoğraf ve Anıları’ sergisi açıldı. 5 cepheden 61 fotoğrafın yer aldığı sergiyi ziyaret edenler duygulu anlar yaşadı.

Osmangazi Belediyesi, 106 yıl önce Çanakkale’de yedi düvele karşı verdikleri destansı mücadele ile dünya tarihinin yeniden yazılmasına sebep olan kahraman şehit ve gazilerimizin için özel bir sergiye ev sahipliği yaptı. Şanlı Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümünü münasebetiyle hazırlanan ‘1. Cihan Harbi Cepheleri, Çanakkale Muharebeleri Fotoğraf ve Anıları’ sergisi açıldı. Kerim Altun’un arşivinden Kerim Duran Eğitim ve Kültür Vakfı katkılarıyla tertip edilen sergide, Çanakkale Cephesi, Galiçya-Romanya-Makedonya Cephesi, Balkan Cephesi, Irak Cephesi ve Suriye-Filistin cephelerinden toplam 61 fotoğraf yer alıyor. Atalarımızın verdiği destansı mücadelenin fotoğraflarla anlatıldığı serginin açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte AK Parti Hatay Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şanverdi, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa İl Yöneticileri ve Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur katıldı.

“Japonlar Çanakkale’yi örnek göstermiş”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sergi açılışında yaptığı konuşmada, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal döneminden bir örnek vererek, “Rahmetli Turgut Özal, iktidara geldiğinde Türkiye’yi nasıl daha ileri taşırız, bu konuda nasıl bir yol izleriz diye düşünürken Japonya örneğini inceliyor ve Japonya’ya bir heyet gönderiyor. Türk heyet, Japon yetkililere Japonların geleneklerine bağlı kalarak her açıdan nasıl gelişip ileriye gittiklerini soruyor. Japon yetkililer, okula başlayan öğrencilerimizi ilk olarak atom bombalarının atıldığı şehirlerimizi gezdiriyor, daha sonra ise bu çocuklarımızı alıp son teknoloji ile üretim yapan fabrikalarımıza götürürüz. Çocuklarımıza yanıp yok olmuş bir Japonya’nın kısa zamanda sıfırdan bu noktalara nasıl geldiğini gösteriyoruz. Çocuklarımızı böyle motive ediyoruz demiş. Japonlar bizim yetkililere sizin tarihinizde de böyle çok olay var. En başta da Çanakkale Savaşı diye cevap vermiş” diye konuştu.

Çanakkale’de bir devrin kapandığını ve bir milletin yeniden ayağa kalktığını ifade eden Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak, geçlerimizde Çanakkale ruhu oluşturmak, milli benlik aşılamak adına geçtiğimiz yıllarda 18 bin öğrencimizi Çanakkale’ye götürdük. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethettiğinde Çanakkale’de Seddülbahir ve Kilitbahir kalelerini yaptırıyor. Neden bu kaleleri inşa ettirdiğini sorduklarında ise, Haçlı zihniyeti hiçbir zaman emellerinden vazgeçmez. Gün gelir yeniden İstanbul’u almak isterler der. 460 sene sonra Fatih’in endişesi gerçekleşmiştir. 7 düvel bir araya gelerek bu milleti yok etmek için varını yoğunu ortaya koymuş, ancak bu millet tek yumruk olarak düşmanı denizin dibine göndermiştir. 40 yıldır süren PKK terörü, Irak ve Suriye’de yaşanan olaylar da Çanakkale’de ortaya koydukları emellerinin bir parçasıdır. Bu millet sadece zorda kaldığı dönemlerde değil, her zaman tek yumruk olmalı. Sürekli bu şuuru taşımalıyız. Türkiye her açıdan güçleniyor. Tarihteki misyonumuza doğru emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili ve AK Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şanverdi ise konuşmasında Çanakkale Savaşı’nın milletimizin dönüm noktası olduğuna vurgu yaparak, “Çanakkale ve diğer cephelerde kahraman askerlerimizin ortaya koyduğu mücadeleyi ve yazdıkları destanı, burada fotoğraflarla bir kez daha gözler önüne koydukları için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Çanakkale zaferini biz hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız” diye konuştu.

18 Mart’ın Türk Milleti adına çok önemli bir gün olduğunun altını çizen AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise, “Kahraman atalarımız, 106 yıl önce Çanakkale’de bir destan yazdı. Onların o günkü şartlarda göstermiş olduğu mücadeleyi iliklerimize kadar hissediyoruz. Her daim de hissedeceğiz. O bilinçle inşallah ülkemizi yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Dünyanın en büyük ordularına karşı, her türlü sıkıntıya rağmen imanla ve yürekleri ile savaşarak dize getiren aziz şehitlerimizin ruhları şâd olsun, kahraman gazilerimiz var olsun” dedi.
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