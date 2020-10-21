banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'da
Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'da
Milyon dolarlık fosillerle ne yapıyorlardı?
Milyon dolarlık fosillerle ne yapıyorlardı?
“Herkes yetkisini bilecek”
“Herkes yetkisini bilecek”
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü

Osmangazi’de virüsle mücadele renklendi

OSMANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN RESİM YARIŞMASINDA KÜÇÜK RESSAMLAR, KORONA DEVRİNDE EVDE KALDIKLARI SÜREYİ TUVALLERE TAŞIDI.

Genel 21.10.2020, 15:53
2
Osmangazi’de virüsle mücadele renklendi

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında küçük ressamlar, korona devrinde evde kaldıkları süreyi tuvallere taşıdı.

Çocukların koronavirüsle mücadelesine renk katmak isteyen Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz günlerde ‘Koronavirüs İle Değişen Hayat’ konulu resim yarışması düzenledi. Yarışma sayesinde öğrenciler, pandemi sürecinde farklı vakit geçirdi. İlk ve ortaokul düzeyinde çocukların katıldığı yarışmanın kazananları, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen törenle ödüllendirildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Müze Direktörü Orhan Mollasalih, “Osmangazi Belediyesi olarak, çocuklarımızın koronavirüsle mücadelelerini bir nebze de olsa renklendirmek istedik. Onların pandemiyle alakalı düşünceleri önemli bir değerdir. Katılım gösterenleri tebrik ediyorum. Bizler, Panorama 1326 Bursa ailesi olarak dünyanın en büyük tam panoramik müzesini görmeye herkesi davet ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir de, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs süreci, özellikle çocuklarımızın yaşantısını fazlasıyla değiştirdi. Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinlik farklı bir çalışma. Burada gördüğüm eserler beni çok mutlu etti. İnşallah, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak zorlu günlerin üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez ise yarışmaya Bursa dahil 10 farklı ilden katılımcı olduğunu ifade ederek, “Bu zorlu süreçte çocuklarımızın ve gençlerimizin neler hissettiğini anlamak, onların duygularını daha iyi kavrayabilmek adına yarışmamızı düzenledik. Dereceye giren yetenekli çocuklarımızın eserlerini, açtığımız sergi ile taçlandırdık. Emeğinize sağlık” dedi.

Yarışmada; ‘Korona Günleri’ eseriyle birinci olan Süleyman Koç’a tablet, ‘Korkumuz Yok Kahramanlarımız Var’ eseriyle ikinci olan Dilek Baysal’a bisiklet, ‘Korona İle Yaşam’ eseriyle üçüncü olan Burak Yeyin’e saat verildi. Derece elde eden 8 mansiyona ise kırtasiye seti ve bilgi yarışması oyunu hediye edildi.

Ödül töreninin ardından yarışmada dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi açılışı gerçekleştirildi. Davetliler, küçüklerin resimlerini ilgiyle inceledi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
19°
az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 21 Ekim 2020
İmsak 05:51
Güneş 07:15
Öğle 12:54
İkindi 15:52
Akşam 18:22
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3