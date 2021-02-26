Osmangazi’de metruk bina temizliği

Osmangazi Belediyesi, İbrahimpaşa Mahallesi’nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, âtıl vaziyette bulunan ve kent estetiğini bozan metruk yapıların yıkımını sürdürüyor. Can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken edinmesinden dolayı mahallelerde yaşayan halkı oldukça tedirgin eden metruk binalar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından durum tespiti yapılıp, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri dikkate alan belediye ekipleri, İbrahimpaşa Mahallesi Öğreten Sokak üzerinde yer alan metruk binayı yıkmak için harekete geçti. Emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk bina, iş makinesi ile yıkıldı.