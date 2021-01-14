Osmangazi’de kış hazırlıkları tamam

Osmangazi Belediyesi, meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarıları yaptığı bugünlerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri aldı. İlçedeki ana arterler başta olmak üzere yolları açık tutmak için hazırlıklarını tamamlayan Osmangazi Belediyesi, 60 kişilik ekip, 20 iş makinası ile kar ve buzlanmaya karşı 24 saat fasılasız hizmet verecek.

Uzun süren kuraklığın ardından hafta başından itibaren başlayan yağışlarla birlikte Osmangazi Belediyesi, şiddetli kar yağışından vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek, gerekli tedbirleri aldı. Yapılan hazırlıklar kapsamında 800 ton kaya tuzu depolarda hazır hale getirilirken, kaya tuzunun 200 tonu torbalar halinde valilik, kaymakamlık, hastaneler, okullar, mahalle muhtarlıkları ve diğer resmî kurumların ilgili görevlilerine belediye ekipleri tarafından dağıtıldı.

Osmangazi’nin tamamında vatandaşların kışı sorunsuz atlatmaları için kar, buzlanma ve dona karşı yerinde ve zamanında müdahale edebilmek için, 60 personel, 20 iş makinası (greyder, loder, jcb), 3 tuz aracı, 2 kar küreme ve tuz serpme aracı, 4 yalnızca kar küreme aracı, 24 saat hizmet verecek. Karla mücadele için oluşturulan ekipler, dağ bölgelerinde bulunan 27 mahalle de dahil yolların kar ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapanmaması için 3 vardiya olarak kesintisiz şekilde görev yapacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, karla mücadele konusunda tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade ederek, “Önceliğimiz ana ulaşım aksları olmakla beraber, ilçemizin tamamında karla mücadele hazırlıklarımızı tamamladık. Uzun zamandır beklediğimiz yağışların gelmesi bizleri sevindirirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de gerekli tedbirlerimizi aldık. Arkadaşlarımız 3 vardiya halinde görevlerinin başında olacak. İş makineleri ile kar temizlerken bir yandan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapacağız. Vatandaşlarımızdan da, çetin kış şartlarında daha dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.