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Osmangazi’de Doğu Akdeniz Konferansı

OSMANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TARİH KONFERANSLARININ BU HAFTAKİ PROGRAMINA KONUŞMACI OLARAK KATILAN PROF. DR. FERHAT PİRİNÇÇİ, ‘DOĞU AKDENİZ’DE GÜÇ MÜCADELESİ VE TÜRKİYE’Yİ ANLATTI.

Genel 16.10.2020, 15:19
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Osmangazi’de Doğu Akdeniz Konferansı

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen tarih konferanslarının bu haftaki programına konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, ‘Doğu Akdeniz’de Güç Mücadelesi ve Türkiye’yi anlattı.

Koronavirüs salgını sebebiyle faaliyetlerini tedbirli bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, son olarak Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi’yi ağırladı. Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların evlerinden de izleyebilmesi maksadıyla ‘Doğu Akdeniz’de Güç Mücadelesi ve Türkiye’ konulu konferansı, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden naklen yayımladı.

Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, konferansta Doğu Akdeniz’de günümüzde yaşanan gerilim, gerilimin kaynağı, bu gelişmelerden etkilenecek ve etkileyecek olan Türkiye’yi anlattı. Pirinççi, “Doğu Akdeniz meselesi son dönemde Türkiye’nin dış ve güvenlik politikasını yakından ilgilendiriyor. Doğu Akdeniz’de bütün mesele bölgesel güç mücadelesidir. Meselenin bir boyutu Türkiye ve Yunanistan’ı etkilerken, diğer boyutu Orta Doğu’yu, Libya’yı, Kuzey Afrika’yı, hatta Kuzey Kıbrıs’ın geleceğini etkiliyor. Doğu Akdeniz, enerji jeopolitiği anlamında da önemli neticeler ortaya çıkaracak. Türkiye, sahada ortaya koyduğu kararlı mücadele ile karşısına çıkan meydan okumalara cevap verecektir” dedi.

Doğu Akdeniz’in ülkemiz açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ferhat Pirinçci, konuya gösterdiği hassasiyetten dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

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