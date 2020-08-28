Osmangazi’de camilerin çevresi güzelleşiyor

Osmangazi Belediyesi, manevî değerlerinin yanında mahalle halkı için buluşma noktası olan camilere yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi Süleymaniye Mahallesi’nde yer alan Süleymaniye Cami’nin çevresini güzelleştirmek adına çalışma başlattı. Caminin daha kullanışlı olması ve cemaatin namaz giriş çıkışlarında oturup sohbet edebileceği bir alan kazanması için çalışan belediye ekipleri, cami avlusu ile çevresinin zeminini yeniledi. Ayrıca cami etrafındaki korkuluk demirleri değiştirildi. Yeşillendirme çalışmaları ve oturma gruplarının yerleştirilmesiyle cami çevresi meydan haline getirilecek. Böylece Süleymaniye Mahallesi, yeni bir sosyal donatı alanı kazanmış olacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçe sınırları içerisinde yer alan bütün camilere hizmet götürdüklerini ifade ederek, “Öncelikli hedefimiz mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın günlük yaşantılarını güzelleştirecek çalışmalar yapmak. Bu çalışmalarımızdan birisi de cami çevre düzenleme çalışmalarımız. Çevre düzenlemesi ve dış cephe yenileme çalışmalarının yanı sıra, camilerimizin temizliklerini yapıyor, park ve bahçelerini güzelleştiriyoruz. Cami cemaatinin istekleri doğrultusunda Süleymaniye Cami’nin de eksikliklerinin giderilmesi adına çalışma başlattık. Yürüttüğümüz çalışmalarla yepyeni bir görünüme kavuşan camimizin Süleymaniye Mahallesi’ne ve cami cemaatine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.