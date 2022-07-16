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Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaza büründü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Osmangazi Köprüsü’nün ışıkları kırmızı ve beyaz yandı.

Genel 16.07.2022, 03:10
Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaza büründü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Osmangazi Köprüsü’nün ışıkları kırmızı ve beyaz yandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaza büründü. Havanın kararması ile ışıklar kırmızı ve beyaz yanarken, görsel şölen adeta büyüledi. Vatandaşlar köprüyü gören noktalardan fotoğraflar çekti. Köprüden geçen araç sürücüleri, o anları kaydetmeyi ihmal etmedi. Köprüde aynı zamanda ay-yıldızlı görseller de yer aldı. Kocaeli körfezinden geçen gemiler, araç trafiği ve köprünün ışıkları, gece boyunca görülmeye değer görüntü oluşturdu.

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